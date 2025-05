Ursula von der Leyen ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Keystone

«Un nuovo ordine internazionale emergerà ancor prima della fine di questo decennio. Se non vogliamo subirne passivamente le conseguenze – dentro e fuori i nostri confini – dobbiamo contribuire a plasmarlo»

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. «La storia non perdona né l'inazione né l'esitazione. La nostra missione è: l'indipendenza europea», ha aggiunto.

«Guardando al mondo instabile che ci circonda, credo che l'Europa debba riscoprire lo spirito di audacia, azione e rinnovamento. È tempo che l'Europa si rialzi» e «credo che il prossimo grande progetto unificante riguardi la costruzione di un'Europa indipendente», ha spiegato.

«Permettetemi di citare una frase di Anna Frank che mi toccò profondamente da giovane studentessa. E oggi mi colpisce ancora di più. Scrive: "Eppure, quando guardo il cielo, in qualche modo sento che tutto cambierà in meglio, che questa crudeltà finirà e che la pace e la tranquillità torneranno ancora una volta. Nel frattempo, devo aggrapparmi ai miei ideali. Forse verrà il giorno in cui potrò realizzarli". Naturalmente, né Anna né sua sorella Margot né la stessa Edith Holländer avrebbero mai avuto questa possibilità», ha detto von der Leyen.

«Oggi Aquisgrana ha una nuova sinagoga. Un simbolo di rinascita, ma anche di memoria. Un forte monito all'Europa affinché sia vigile e intransigente nei confronti di tutti coloro che cercano di seminare odio e divisione nella nostra società. È una strada che l'Europa conosce fin troppo bene. Sappiamo che porta inevitabilmente alla rovina. Non dovremmo mai più imboccare quella strada. Per me, quelle parole di Anna Frank sono una lezione di umanità. Un dovere da non dimenticare mai e il compito di costruire una società in cui ogni bambino possa realizzare i propri sogni e ideali. Questo è anche ciò che l'Europa significa per me. Ora e per sempre».