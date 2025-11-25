  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Von der Leyen: «L'uso degli asset russi è centrale nei negoziati»

SDA

25.11.2025 - 20:33

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
Keystone

Il continuo sostegno all'Ucraina e «l'aumento della pressione» sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi.

Keystone-SDA

25.11.2025, 20:33

25.11.2025, 20:35

Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio alla riunione.

«Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. Perché funziona», ha scritto von der Leyen rimarcando che «un punto centrale dei negoziati è la questione del finanziamento dell'Ucraina, compreso l'utilizzo dei beni sovrani russi immobilizzati».

Sulla cooperazione tra Europa e Usa von der Leyen ha fatto riferimento «all'impatto significativo delle nostre ondate coordinate e successive di sanzioni contro l'economia russa. Stanno riducendo le risorse di cui la Russia dispone per condurre la sua guerra di aggressione. E poiché la pressione rimane l'unico linguaggio a cui la Russia risponde, continueremo ad aumentarla fino a quando non ci sarà una reale volontà di impegnarsi su un percorso credibile verso la pace».

«Mentre l'Europa e i suoi partner sono pienamente impegnati nella ricerca di una pace giusta e sostenibile, ieri sera la Russia ha intensificato i suoi attacchi su Kiev, con missili e droni che hanno persino violato lo spazio aereo moldavo e rumeno. Questo è l'ennesimo promemoria del fatto che la sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa. Gli interessi dell'Ucraina sono i nostri interessi. Sono inseparabili», ha rimarcato.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Gli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. L'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump

Guerra in UcrainaL'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump

Ucraina - USA. «Zelensky è pronto a vedere Trump entro il ponte del Ringraziamento»

Ucraina - USA«Zelensky è pronto a vedere Trump entro il ponte del Ringraziamento»

Diplomazia. Ecco chi sono i lavoratori invisibili dietro i colloqui di pace a Ginevra

DiplomaziaEcco chi sono i lavoratori invisibili dietro i colloqui di pace a Ginevra

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Gli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Guerra in UcrainaGli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Stati Uniti. Rubio avrebbe snobbato l'UE e negato un bilaterale a Kallas

Stati UnitiRubio avrebbe snobbato l'UE e negato un bilaterale a Kallas

Guerra. ABC: «Gli ucraini hanno accettato le condizioni per l'accordo di pace»

GuerraABC: «Gli ucraini hanno accettato le condizioni per l'accordo di pace»