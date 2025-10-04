  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Wafa annuncia almeno 15 morti negli attacchi a Gaza City

SDA

4.10.2025 - 18:27

Rovine e morte dopo il bombardamento di Israele.
Rovine e morte dopo il bombardamento di Israele.
Keystone

Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e decine sono rimasti feriti in un attacco israeliano sul quartiere di Al-Tuffah a Gaza City.

Keystone-SDA

04.10.2025, 18:27

04.10.2025, 18:30

Altre 20 risultano disperse sotto le macerie, dopo che gli aerei israeliani hanno bombardato un'abitazione. Lo riporta Wafa che cita fonti mediche.

Il direttore dell'ospedale Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, ha dichiarato all'Associated Press che gli attacchi israeliani hanno ucciso palestinesi in tutta la città di Gaza, mentre i bombardamenti si sono «notevolmente attenuati».

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
La mortale febbre di Crimea-Congo si sta diffondendo in Europa
«Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane

Altre notizie

Blocco della flottiglia. «Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»

Blocco della flottiglia«Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»

Politica. Svolta in Giappone, avrà la prima premier donna

PoliticaSvolta in Giappone, avrà la prima premier donna

Come gli imperatori. Negli USA in arrivo le monete con l'immagine di Trump?

Come gli imperatoriNegli USA in arrivo le monete con l'immagine di Trump?