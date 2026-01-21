  1. Clienti privati
Forum economico Al WEF Trump parlerà di «America first», Groenlandia e Venezuela

SDA

21.1.2026 - 14:57

I successi da lui ottenuti nell'ultimo anno sono al centro del discorso di Trump.
Keystone

Il discorso di Donald Trump a Davos sarà improntato al concetto di «America First» ma affronterà anche anche i temi legati a Venezuela, Groenlandia e l'economia Usa. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca a bordo dell'Air Force One.

Keystone-SDA

21.01.2026, 14:57

Intanto fuori dal centro congressi di Davos si sono riuniti manifestanti con cartelloni di protesta. Anche l'accesso alla sala in cui si terrà il discorso è fortemente limitato: per accedervi è necessario disporre di un badge bianco, riservato a capi di stato ministri, alti funzionari e delegazioni di organizzazioni internazionali.

Tutti gli altri, giornalisti compresi, potranno seguire il discorso del presidente USA via streaming da una sala adiacente.

«In un anno abbiamo praticamente eliminato l'inflazione e l'economia Usa è in pieno boom ed è il motore dell'economia mondiale», ha esordito Trump, giustificando questi successi. Ha quindi considerato che l'Europa «non sta andando nella direzione giusta e sta diventando irriconoscibile a causa dell'immigrazione incontrollata».

