I successi da lui ottenuti nell'ultimo anno sono al centro del discorso di Trump. Keystone

Il discorso di Donald Trump a Davos sarà improntato al concetto di «America First» ma affronterà anche anche i temi legati a Venezuela, Groenlandia e l'economia Usa. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca a bordo dell'Air Force One.

Keystone-SDA SDA

Intanto fuori dal centro congressi di Davos si sono riuniti manifestanti con cartelloni di protesta. Anche l'accesso alla sala in cui si terrà il discorso è fortemente limitato: per accedervi è necessario disporre di un badge bianco, riservato a capi di stato ministri, alti funzionari e delegazioni di organizzazioni internazionali.

Tutti gli altri, giornalisti compresi, potranno seguire il discorso del presidente USA via streaming da una sala adiacente.

«In un anno abbiamo praticamente eliminato l'inflazione e l'economia Usa è in pieno boom ed è il motore dell'economia mondiale», ha esordito Trump, giustificando questi successi. Ha quindi considerato che l'Europa «non sta andando nella direzione giusta e sta diventando irriconoscibile a causa dell'immigrazione incontrollata».