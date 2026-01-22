  1. Clienti privati
WEF Il presidente ucraino Zelensky in viaggio verso Davos

SDA

22.1.2026 - 09:42

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in viaggio per Davos. Lo ha indicato il suo consigliere Dmytro Lytvyn, senza fornire dettagli su un possibile incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump. Ieri, lo stesso Trump aveva annunciato che avrebbe incontrato oggi il leader ucraino.

Keystone-SDA

22.01.2026, 09:42

Secondo il quotidiano britannico Financial Times, Zelensky avrà un incontro con Trump intorno alle 13.00. L'attesa per Zelensky era firmare un «piano di prosperità» da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa.

Al momento non sarebbe però prevista alcuna firma ufficiale, con la questione della Groenlandia e quella del «Consiglio di Pace» ancora in sospeso.

Un altro fattore che avrebbe portato alla decisione di non procedere con il piano per Kiev sarebbe il rifiuto della Russia, finora, di dare disponibilità ad accettare il più ampio piano di pace in 20 punti elaborato dagli Stati Uniti con il contributo di Ucraina ed Europa, scrive il quotidiano.

