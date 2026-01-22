  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky al WEF: «Manca la volontà politica dell'Europa verso Putin»

SDA

22.1.2026 - 15:58

Zelensky vorrebbe che l'Europa facesse di più.
Keystone
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, deplora la mancanza di «volontà politica» dell'Europa nei confronti di Putin.

Keystone-SDA

22.01.2026, 15:58

Ringrazia l'Europa per aver congelato i beni russi, ma afferma che «quando è arrivato il momento» di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l'Ucraina, la decisione è stata «bloccata».

Secondo il 47enne non vi sono stati inoltre «veri progressi» sull'istituzione di un tribunale per l'aggressione russa. «È una questione di tempo o di volontà politica», si chiede. «L'Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierà», ha aggiunto.

Il dialogo con Trump «non è semplice», ha chiosato.

