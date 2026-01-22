Guerra in UcrainaZelensky al WEF: «Manca la volontà politica dell'Europa verso Putin»
22.1.2026 - 15:58
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, deplora la mancanza di «volontà politica» dell'Europa nei confronti di Putin.
Ringrazia l'Europa per aver congelato i beni russi, ma afferma che «quando è arrivato il momento» di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l'Ucraina, la decisione è stata «bloccata».
Secondo il 47enne non vi sono stati inoltre «veri progressi» sull'istituzione di un tribunale per l'aggressione russa. «È una questione di tempo o di volontà politica», si chiede. «L'Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierà», ha aggiunto.
Il dialogo con Trump «non è semplice», ha chiosato.