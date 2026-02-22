  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Witkoff: «Entro 3 settimane a summit Putin-Zelensky»

SDA

22.2.2026 - 11:47

Steve Witkoff
Steve Witkoff
Keystone

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff ha espresso la speranza che un nuovo round di colloqui sull'Ucraina possa aver luogo entro le prossime tre settimane, e che si possano concludere con un incontro tra russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

22.02.2026, 11:47

22.02.2026, 11:57

«Siamo fiduciosi, io e Jared (il genero del presidente Donald Trump, ndr), di aver presentato alcune proposte a entrambe le parti porteranno a un incontro nelle prossime tre settimane e forse anche daranno luogo a un vertice tra Zelensky e Putin che potrebbe concludersi con un incontro trilaterale con il presidente (Usa, ndr), vedremo», ha detto Witkoff in una intervista a Fox News, rilanciata anche dall'agenzia russa Tass.

«Credo che non voglia partecipare a un incontro a meno che non ritenga di poter concludere questa cosa e ottenere il miglior risultato», ha precisato l'inviato riferendosi a Trump.

