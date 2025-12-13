  1. Clienti privati
Guerra L'inviato USA Witkoff a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei

SDA

13.12.2025 - 08:09

Steve Witkoff incontrerà nuovamente Zelensky nei prossimi giorni a Berlino.
Keystone

L'inviato Usa Steve Witkoff incontra questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine dell'anno.

Keystone-SDA

13.12.2025, 08:09

13.12.2025, 10:02

Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ufficiali. La decisione di inviare Witkoff, che ha guidato i colloqui con Ucraina e Russia su un piano di pace Usa, sottolinea l'accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell'accordo. Domenica e lunedì Witkoff incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania.

Giovedì la Casa Bianca aveva dichiarato che il presidente Trump avrebbe inviato un rappresentante alla riunione solo se avesse ritenuto ci fossero progressi sufficienti da fare nei colloqui di pace. La portavoce Karoline Leavitt aveva osservato come il presidente fosse «stanco di riunioni solo per il gusto di riunirsi».

Altre notizie

Lo afferma l'ONU. Livello più alto di insediamenti israeliani in Cisgiordania dal 2017

Medio Oriente. USA presto a Doha con 25 Paesi per pianificare la Forza per la pace a Gaza

Rapporti Bruxelles-Mosca. L'UE approva il blocco degli asset russi, ok gelido e intriso di perplessità di Roma

