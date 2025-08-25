  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'Ucraina s'indegna Woody Allen interviene online alla Settimana del Cinema di Mosca

SDA

25.8.2025 - 18:08

L'attore e regista americano Woody Allen (foto d'archivio)
L'attore e regista americano Woody Allen (foto d'archivio)
Keystone

La Settimana internazionale del cinema di Mosca, in corso dal 23 al 27 agosto, ha visto la partecipazione di Woody Allen, con un intervento in videoconferenza durante il quale ha parlato al pubblico intervistato dal regista russo Fyodor Bondarchuk.

Keystone-SDA

25.08.2025, 18:08

25.08.2025, 18:14

Il regista americano, citato dalla testata Rbc, ha detto a Bondarchuk di avere conosciuto suo padre, Serghei Bondarchuk, Premio Oscar per il film 'Guerra e Pace', insignito del titolo di Artista del Popolo dell'Unione Sovietica, e di avere visto la pellicola, della durata di sette ore, in un solo giorno.

Woody Allen ha espresso apprezzamento per il cinema russo e ha ricordato i suoi viaggi a Mosca e a Leningrado (attuale San Pietroburgo) al tempo dell'Urss.

Il regista ha definito quella nella città baltica «un'esperienza non molto piacevole», ma poi «tutto è cambiato» con la fine dell'Unione Sovietica. Allen ha aggiunto che se qualche produttore russo gli offrisse una produzione in comune potrebbe pensare ad un copione del tipo «come si sta bene a Mosca e San Pietroburgo».

Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione dell'attore e regista Woody Allen, quattro volte vincitore del premio Oscar, di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca.

«La partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca è una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l'Ucraina», ha affermato il ministero citato da Ukrinform, secondo cui partecipando a un festival che riunisce sostenitori e voci del presidente russo Vladimir Putin, Allen sceglie di «chiudere un occhio» sulle atrocità di Mosca.

I più letti

Incidente osé per Justin Bieber che esce dal lago con addosso solo dei boxer bianchi
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Ragazza abusata da un uomo su un volo Swiss, i genitori erano seduti davanti a lei

Altre notizie

Medio Oriente. 5 i reporter uccisi nel raid israeliano su Khan Younis: le condanne del mondo intero

Medio Oriente5 i reporter uccisi nel raid israeliano su Khan Younis: le condanne del mondo intero

Stati Uniti. La guerra di Trump alle tv ostili: «Non sono un dittatore», ma non tollero «le fake news»

Stati UnitiLa guerra di Trump alle tv ostili: «Non sono un dittatore», ma non tollero «le fake news»

Francia. Macron, arrabbiato, convoca l'ambasciatore statunitense

FranciaMacron, arrabbiato, convoca l'ambasciatore statunitense

Medio Oriente. Guterres condanna «fermamente» il raid Idf a ospedale Nasser e chiede d'indagare

Medio OrienteGuterres condanna «fermamente» il raid Idf a ospedale Nasser e chiede d'indagare