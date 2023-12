Gli Usa stanno tentando il rilancio dell'Autorità Palestinese. Nella foto d'archivio: il presidente Abu Mazen. Keystone

Gli Stati Uniti stanno incontrando difficoltà a rilanciare e rinvigorire l'Autorità Palestinese in vista di un suo possibile ruolo nel dopo guerra a Gaza.

Nelle ultime settimane – riporta il Washington Post – i funzionari americani sono entrati e usciti da Mukataa, il compound del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, e chiesto cambiamenti e volti nuovi per l'Anp guardando alla possibilità di un suo ruolo più ampio a Gaza una volta che la guerra sarà terminata. L'amministrazione Biden ha parlato di un «nuovo governo e sangue fresco accanto e sotto la guida di Abu Mazen», riferiscono fonti della Casa Bianca al quotidiano.

I palestinesi hanno sottolineato che tale sforzo dovrebbe rientrare in un chiaro «orizzonte politico» per la creazione di uno stato palestinese e sono apparsi scettici sulla capacità degli Stati Uniti di ottenere qualcosa mentre in Israele è alla guida un governo di estrema destra. Lo stallo degli sforzi americani per sbloccare 140 milioni di dollari di tasse palestinesi per Gaza non contribuisce ad aumentare la fiducia.

SDA