L'ispettore generale del Pentagono Stebbins ha esteso l'indagine sulla condivisione di piani militari da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth a una seconda chat di Signal, che ha coinvolto anche sua moglie e suo fratello. Lo scrive il Wall Street Journal.

Keystone-SDA SDA

Stebbins disse il mese scorso di aver avviato un'indagine sull'utilizzo da parte di Hegseth di Signal per discutere sui raid aerei statunitensi in Yemen. Wsj scrive che l'indagine si è estesa fino a includere una seconda chat di Signal, nella quale Hegseth ha inviato gli stessi piani di attacco in Yemen a una dozzina di collaboratori, tra cui sua moglie e suo fratello.

Mike Waltz è stato intanto fotografato mentre controllava l'app Signal sul suo telefono durante la riunione del governo di ieri, di fatto il suo ultimo giorno come consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump. Lo riportano i media internazionali che mostrano anche lo zoom di una foto.

Considerando che Waltz è stato cacciato da Donald Trump per aver aggiunto per errore il giornalista Jeffrey Goldberg a un gruppo di chat di Signal, durante il quale alti membri dell'esecutivo discutevano di piani militari riservati per attacchi contro i ribelli Houthi nello Yemen, è degno di nota, osserva il Guardian, che ieri abbia continuato a usare l'app proprio mentre probabilmente lottava per salvare il suo posto.