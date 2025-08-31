Vertice ScoXi a Modi: «Cina e India sono partner e non rivali»
SDA
31.8.2025 - 09:54
Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando a Tianjin il premier indiano Narendra Modi, ha detto che i due Paesi, i più popolosi del mondo, «rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce», secondo l'agenzia statale Xinhua.
Keystone-SDA
31.08.2025, 09:54
31.08.2025, 09:57
SDA
I due capi di Stato si sono incontrati a poche ore dall'apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco).
Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha detto che i due Paesi si muovono in direzione positiva dall'anno scorso: «Siamo impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità».