Vertice Sco Xi a Modi: «Cina e India sono partner e non rivali»

SDA

31.8.2025 - 09:54

Il primo ministro indiano Narendra Modi, a sinistra, e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si tiene a Tianjin, in Cina.
Il primo ministro indiano Narendra Modi, a sinistra, e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si tiene a Tianjin, in Cina.
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando a Tianjin il premier indiano Narendra Modi, ha detto che i due Paesi, i più popolosi del mondo, «rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce», secondo l'agenzia statale Xinhua.

Keystone-SDA

31.08.2025, 09:54

31.08.2025, 09:57

I due capi di Stato si sono incontrati a poche ore dall'apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco).

Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha detto che i due Paesi si muovono in direzione positiva dall'anno scorso: «Siamo impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità».

