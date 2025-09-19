  1. Clienti privati
Guerra commerciale Xi a Trump: «Gli USA dovrebbero astenersi da dazi unilaterali»

SDA

19.9.2025 - 17:33

Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si sono sentiti per telefono quest'oggi. (immagine d'archivio)
Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si sono sentiti per telefono quest'oggi. (immagine d'archivio)
Keystone

Gli Stati Uniti «dovrebbero astenersi da dazi unilaterali». È quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella telefonata con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.

Keystone-SDA

19.09.2025, 17:33

19.09.2025, 17:35

Il popolo cinese «non dimenticherà mai il prezioso sostegno degli Usa e di altri alleati antifascisti alla Guerra di resistenza cinese contro l'aggressione giapponese», ha detto inoltre il presidente cinese all'omologo americano, in merito - nel resoconto della Xinhua - al supporto Usa per la vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Il tycoon, sulle celebrazioni del 3 settembre di Pechino per gli 80 anni della fine della guerra, si era lamentato dell'assenza di riconoscimenti espliciti al ruolo di Washington di fronte a Xi su Piazza Tienanmen con il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

La Cina riferisce inoltre che la telefonata tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump è stata «positiva e costruttiva».

«Ho finito una telefonata molto produttiva con il presidente Xi. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo per TikTok», ha affermato dal canto suo Trump sul suo social Truth.

L'agenzia cinese assieme ai media di Pechino aveva in precedenza riportato della telefonata fra il presidente cinese e il suo omologo americano, iniziata alle 20 ora cinese (le 14:00 in Svizzera).

Si tratta della seconda conversazione telefonica tra i due dall'insediamento di Trump il 20 gennaio, e la terza dall'inizio dell'anno, inclusa una chiamata il 17 gennaio. Durante la conversazione del 5 giugno, il presidente americano aveva dichiarato di essere stato invitato in Cina dalla sua controparte e aveva annunciato di aver invitato il presidente cinese negli Stati Uniti.

