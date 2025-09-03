Parata militare in CinaXi accoglie Putin e Kim: «Il mondo scelga tra pace e guerra»
SDA
3.9.2025 - 07:22
«Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli 80 anni della vittoria della seconda guerra mondiale.
Keystone-SDA
03.09.2025, 07:22
03.09.2025, 08:38
SDA
«La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci» ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta.
In vista della parata, il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l'edificio della porta di ingresso alla 'città proibita'.
Dal loggione, proprio sopra il ritratto di Mao Zedong, Xi e i suoi ospiti hanno assistito alla parata militare. Durante il breve tragitto Xi Jinping ha camminato con Putin alla sua destra e Kim alla sua sinistra. Oltre a loro erabo presenti alla cerimonia altri 26 capi di Stato.
La cerimonia si è chiusa con una 'doppia' stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kin Jung-on. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.
Trump: «Saluti mentre cospirate contro gli Stati Uniti»
«La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile.»
«Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti».
Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente «Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura».