  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Parata militare in Cina Xi accoglie Putin e Kim: «Il mondo scelga tra pace e guerra»

SDA

3.9.2025 - 07:22

Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un alla parata militare.
Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un alla parata militare.
Keystone

«Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli 80 anni della vittoria della seconda guerra mondiale.

Keystone-SDA

03.09.2025, 07:22

03.09.2025, 08:38

«La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci» ha aggiunto. Xi ora sta passando in rassegna le truppe militari sulla sua auto scoperta.

Russia. Putin: «Nessuna intenzione di attaccare l'Europa e mai detto no a Kiev nell'UE»

RussiaPutin: «Nessuna intenzione di attaccare l'Europa e mai detto no a Kiev nell'UE»

Assieme a Putin e Kim

In vista della parata, il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l'edificio della porta di ingresso alla 'città proibita'.

Dal loggione, proprio sopra il ritratto di Mao Zedong, Xi e i suoi ospiti hanno assistito alla parata militare. Durante il breve tragitto Xi Jinping ha camminato con Putin alla sua destra e Kim alla sua sinistra. Oltre a loro erabo presenti alla cerimonia altri 26 capi di Stato.

La cerimonia si è chiusa con una 'doppia' stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente cinese ha salutato anche il leader nordcoreano Kin Jung-on. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.

USA-Russia. Trump: «Sono molto deluso da Putin»

USA-RussiaTrump: «Sono molto deluso da Putin»

Trump: «Saluti mentre cospirate contro gli Stati Uniti»

«La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile.»

«Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti».

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente «Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura».

Guerra in Ucraina. Putin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in UcrainaPutin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro

Altre notizie

Stati Uniti. Trump annuncia in diretta: «Manderemo la Guardia nazionale a Chicago»

Stati UnitiTrump annuncia in diretta: «Manderemo la Guardia nazionale a Chicago»

Si continua a scavare tra le macerie. L'Afghanistan continua a tremare: i morti ora sono oltre 1'400

Si continua a scavare tra le macerieL'Afghanistan continua a tremare: i morti ora sono oltre 1'400

Chiuso ogni spiraglio in Francia. L'estrema destra francese voterà per far cadere il Governo Bayrou, Le Pen: «Il miracolo non c'è stato»

Chiuso ogni spiraglio in FranciaL'estrema destra francese voterà per far cadere il Governo Bayrou, Le Pen: «Il miracolo non c'è stato»