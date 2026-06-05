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Diplomazia Xi andrà in visita in Corea del Nord la prossima settimana

SDA

5.6.2026 - 08:22

Il rapporto tra Cina e Corea del Nord sta tornando forte. (Foto d'archivio)
Il rapporto tra Cina e Corea del Nord sta tornando forte. (Foto d'archivio)
Keystone

Xi Jinping, presidente cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito dell'omologo Kim Jong Un. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Pcc citato da Xinhua.

Keystone-SDA

05.06.2026, 08:22

05.06.2026, 08:27

Per il presidente cinese Xi Jinping si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal 2019, quando ci andò con la moglie Peng Liyuan venendo accolto con tutti gli onori. La visita della settimana prossima rimarca che, dopo anni altalenanti, il rapporto tra Cina e Corea del Nord sta tornando forte.

Per Xi sarà il primo viaggio ufficiale all'estero di quest'anno: una conferma dell'attivismo diplomatico cinese, dopo le visite a Pechino del presidente statunitense Donald Trump e di quello russo Vladimir Putin.

Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale e l'85% delle esportazioni, come avevano segnalato i dati del 2022 del Comitato nazionale sulla Corea del Nord, un think tank con sede a Washington, la Corea del Nord negli ultimi anni si è avvicinata alla Russia rafforzando il legame militare e ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia.

Questo non significa che Pyongyang possa fare a meno di Pechino.

L'ultimo incontro tra Xi e Kim risale a settembre, quando il presidente cinese ha invitato il leader nordcoreano e il presidente russo Vladimir Putin come ospiti d'onore a Pechino alla parata militare per l'80° anniversario della vittoria sul Giappone nella Seconda guerra mondiale.

Prima del 2019, quando Xi volò a Pyongyang, nessun leader cinese aveva visitato il Paese dal 2005, quando andò Hu Jintao.

Il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, ha affermato durante una visita a Pyongyang ad aprile che la Cina e la Corea dovrebbero «rafforzare il coordinamento» sulle questioni internazionali e regionali e «mantenere una stretta comunicazione e interazione».

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