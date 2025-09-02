  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cina-Russia Xi e Putin: colloquio bilaterale «tra vecchi amici» a Pechino

SDA

2.9.2025 - 07:24

"Cari amici": il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e quello cinese Xi Jinping si sono rivisti oggi a Pechino.
"Cari amici": il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e quello cinese Xi Jinping si sono rivisti oggi a Pechino.
Keystone

I presidenti cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno iniziato il loro bilaterale ufficiale a Pechino. Lo riferiscono i media statali cinesi.

Keystone-SDA

02.09.2025, 07:24

02.09.2025, 07:59

Guerra in Ucraina. Putin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in UcrainaPutin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un «vecchio amico». Ha poi aggiunto, secondo i media statali, che «le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali», citandole come «un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa».

Da parte sua Putin ha ringraziato il suo «caro amico» Xi per la «calda accoglienza» trovata in Cina. I legami bilaterali hanno raggiunto «livelli senza precedenti», ha affermato il capo del Cremlino nelle battute iniziali dell'incontro nella Grande sala del popolo.

«Le nostre strette comunicazioni riflettono la natura strategica dei legami russo-cinesi, che sono allo stato a un livello senza precedenti – ha aggiunto Putin -. Siamo sempre stati insieme in passato e lo saremo anche il futuro».

Vertice a Tiajin. Xi presiede la riunione dei leader al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

Vertice a TiajinXi presiede la riunione dei leader al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

In ballo il gasdotto Power of Siberia 2

Xi ha già avuto da questa mattina bilaterali con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev e con il premier pakistano Shahbaz Sharif.

Successivamente ha visto il presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh, in colloqui che si sono trasformati in un trilaterale visto il coinvolgimento di Putin.

L'incontro a tre era particolarmente sotto osservazione sulle ipotesi di sblocco del progetto di costruzione del gasdotto Power of Siberia 2, allo scopo di più che raddoppiare l'attuale capacità di trasporto di gas dalla Russia alla Cina.

Oltre ai dubbi di Pechino sul piano, il tracciato prevede proprio la realizzazione di un tratto dell'infrastruttura attraverso la Mongolia.

Sicurezza regionale. Putin scherza con Xi al vertice di Tianjin, disgelo tra Cina e India

Sicurezza regionalePutin scherza con Xi al vertice di Tianjin, disgelo tra Cina e India

Mercoledì tutti in Piazza Tienanmen

Tutti i leader incontrati oggi da Xi, che hanno partecipato al vertice di due giorni dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) conclusosi ieri a Tianjin, prenderanno parte domani alla grande parata militare su Piazza Tienanmen per commemorare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

In tutto ci sono 26 capi di Stato e di governo attesi domani, in base a quanto riferito dai media statali.

I due hanno avuto occasione di avere più colloqui informali durante i lavori, a partire da quelli con cui il capo del Cremlino ha riferito al leader cinese i risultati del summit avuto in Alaska a Ferragosto con il presidente americano Donald Trump.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna

Altre notizie

Politica. Corea del Nord: il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina. Si vedrà per la prima volta con Xi e Putin insieme

PoliticaCorea del Nord: il treno con a bordo Kim Jong-un è entrato in Cina. Si vedrà per la prima volta con Xi e Putin insieme

Medio Oriente. Trump su Gaza: «Proseguire la guerra danneggia Israele»

Medio OrienteTrump su Gaza: «Proseguire la guerra danneggia Israele»

«Labor Day». L'America dei lavoratori in piazza contro Donald Trump e i ricchi

«Labor Day»L'America dei lavoratori in piazza contro Donald Trump e i ricchi