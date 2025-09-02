"Cari amici": il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e quello cinese Xi Jinping si sono rivisti oggi a Pechino. Keystone

I presidenti cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno iniziato il loro bilaterale ufficiale a Pechino. Lo riferiscono i media statali cinesi.

Xi ha accolto Putin nella Grande sala del popolo definendolo un «vecchio amico». Ha poi aggiunto, secondo i media statali, che «le relazioni Cina-Russia hanno resistito alla prova delle mutevoli circostanze internazionali», citandole come «un buon esempio di amicizia tra vicini, di coordinamento strategico globale e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa».

Da parte sua Putin ha ringraziato il suo «caro amico» Xi per la «calda accoglienza» trovata in Cina. I legami bilaterali hanno raggiunto «livelli senza precedenti», ha affermato il capo del Cremlino nelle battute iniziali dell'incontro nella Grande sala del popolo.

«Le nostre strette comunicazioni riflettono la natura strategica dei legami russo-cinesi, che sono allo stato a un livello senza precedenti – ha aggiunto Putin -. Siamo sempre stati insieme in passato e lo saremo anche il futuro».

In ballo il gasdotto Power of Siberia 2

Xi ha già avuto da questa mattina bilaterali con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev e con il premier pakistano Shahbaz Sharif.

Successivamente ha visto il presidente mongolo Ukhnaa Khurelsukh, in colloqui che si sono trasformati in un trilaterale visto il coinvolgimento di Putin.

L'incontro a tre era particolarmente sotto osservazione sulle ipotesi di sblocco del progetto di costruzione del gasdotto Power of Siberia 2, allo scopo di più che raddoppiare l'attuale capacità di trasporto di gas dalla Russia alla Cina.

Oltre ai dubbi di Pechino sul piano, il tracciato prevede proprio la realizzazione di un tratto dell'infrastruttura attraverso la Mongolia.

Mercoledì tutti in Piazza Tienanmen

Tutti i leader incontrati oggi da Xi, che hanno partecipato al vertice di due giorni dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) conclusosi ieri a Tianjin, prenderanno parte domani alla grande parata militare su Piazza Tienanmen per commemorare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

In tutto ci sono 26 capi di Stato e di governo attesi domani, in base a quanto riferito dai media statali.

I due hanno avuto occasione di avere più colloqui informali durante i lavori, a partire da quelli con cui il capo del Cremlino ha riferito al leader cinese i risultati del summit avuto in Alaska a Ferragosto con il presidente americano Donald Trump.