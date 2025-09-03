Xi Jinping ispeziona le truppe alla parata militare su Piazza Tienanmen. Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping, vestito con un abito in stile Mao, ha esortato il suo esercito a trasformarsi in una forza di «livello mondiale», a salvaguardare con fermezza la sovranità nazionale e e a impegnarsi su un percorso di sviluppo pacifico.

Keystone-SDA SDA

Nel suo discorso alla parata militare su Piazza Tienanmen, Xi, avendo alla sua destra il presidente russo Vladimir Putin e alla sua sinistra il leader nordcoreano Kim Jong-un (all'esordio in eventi multilaterali), ha sottolineato «l'enorme sacrificio nazionale» compiuto in quella che la Cina definisce la «Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese del 1937-1945».

Ha poi sottolineato «l'importante contributo» del popolo cinese alla salvaguardia della pace mondiale, invitando tutte le nazioni a impedire il ripetersi di tragedie storiche.

«Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e confronto, cooperazione vantaggiosa per tutti e un gioco a somma zero. Il popolo cinese è fermamente dalla parte giusta della storia», ha aggiunto il leader.

Ha infine esortato i suoi cittadini a rimanere uniti per «costruire la Cina in un grande Paese» e realizzare un «grande rinnovamento nazionale».

Più di 20 leader stranieri alla parata di oltre un'ora

Oltre a Putin e Kim, sono stati invitati anche più di 20 leader stranieri, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il capo della giunta militare birmana, il generale Min Aung Hlaing.

Nella parata durata 70 minuti è stata esposta una selezione di armi di nuova generazione, tra cui jet da combattimento, apparati di intelligence senza pilota e missili ipersonici, tutti di fabbricazione nazionale.

La Cina ha organizzato una parata su larga scala l'ultima volta nel 2019 per celebrare i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare.

Nel 2015, eventi simili si sono tenuti in Piazza Tienanmen per celebrare i 70 anni dalla fine della guerra, a cui hanno partecipato anche Xi, Putin e altri dignitari.

Secondo i media cinesi, Mao Zedong, il fondatore della Cina moderna, fu raggiunto dal leader sovietico Nikita Krusciov e dal leader fondatore della Corea del Nord Kim Il-sung durante una parata militare a Pechino nell'ottobre del 1959 per commemorare il decimo anniversario.