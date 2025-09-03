  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Parata militare in Cina Xi in Piazza Tienanmen: «L'esercito si trasformi in una forza di livello mondiale»

SDA

3.9.2025 - 09:27

Xi Jinping ispeziona le truppe alla parata militare su Piazza Tienanmen.
Xi Jinping ispeziona le truppe alla parata militare su Piazza Tienanmen.
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping, vestito con un abito in stile Mao, ha esortato il suo esercito a trasformarsi in una forza di «livello mondiale», a salvaguardare con fermezza la sovranità nazionale e e a impegnarsi su un percorso di sviluppo pacifico.

Keystone-SDA

03.09.2025, 09:27

03.09.2025, 09:50

Nel suo discorso alla parata militare su Piazza Tienanmen, Xi, avendo alla sua destra il presidente russo Vladimir Putin e alla sua sinistra il leader nordcoreano Kim Jong-un (all'esordio in eventi multilaterali), ha sottolineato «l'enorme sacrificio nazionale» compiuto in quella che la Cina definisce la «Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese del 1937-1945».

Ha poi sottolineato «l'importante contributo» del popolo cinese alla salvaguardia della pace mondiale, invitando tutte le nazioni a impedire il ripetersi di tragedie storiche.

«Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e confronto, cooperazione vantaggiosa per tutti e un gioco a somma zero. Il popolo cinese è fermamente dalla parte giusta della storia», ha aggiunto il leader.

Ha infine esortato i suoi cittadini a rimanere uniti per «costruire la Cina in un grande Paese» e realizzare un «grande rinnovamento nazionale».

Parata militare in Cina. Xi accoglie Putin e Kim: «Il mondo scelga tra pace e guerra». Ira di Trump

Parata militare in CinaXi accoglie Putin e Kim: «Il mondo scelga tra pace e guerra». Ira di Trump

Più di 20 leader stranieri alla parata di oltre un'ora

Oltre a Putin e Kim, sono stati invitati anche più di 20 leader stranieri, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il capo della giunta militare birmana, il generale Min Aung Hlaing.

Nella parata durata 70 minuti è stata esposta una selezione di armi di nuova generazione, tra cui jet da combattimento, apparati di intelligence senza pilota e missili ipersonici, tutti di fabbricazione nazionale.

La Cina ha organizzato una parata su larga scala l'ultima volta nel 2019 per celebrare i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare.

Nel 2015, eventi simili si sono tenuti in Piazza Tienanmen per celebrare i 70 anni dalla fine della guerra, a cui hanno partecipato anche Xi, Putin e altri dignitari.

Secondo i media cinesi, Mao Zedong, il fondatore della Cina moderna, fu raggiunto dal leader sovietico Nikita Krusciov e dal leader fondatore della Corea del Nord Kim Il-sung durante una parata militare a Pechino nell'ottobre del 1959 per commemorare il decimo anniversario.

Guerra in Ucraina. Putin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in UcrainaPutin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Trump si rifà vivo dopo alcuni giorni con una curiosa conferenza stampa: i 5 punti più importanti
Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Altre notizie

Putin, voci di morte, mazzata dei dazi. Trump si rifà vivo dopo alcuni giorni con una curiosa conferenza stampa: i 5 punti più importanti

Putin, voci di morte, mazzata dei daziTrump si rifà vivo dopo alcuni giorni con una curiosa conferenza stampa: i 5 punti più importanti

Stati Uniti. La Corte d'appello reintegra la commissaria Ftc silurata da Trump

Stati UnitiLa Corte d'appello reintegra la commissaria Ftc silurata da Trump

Medio Oriente. L'Onu: «A Gaza almeno 21.000 bimbi disabili a causa della guerra»

Medio OrienteL'Onu: «A Gaza almeno 21.000 bimbi disabili a causa della guerra»