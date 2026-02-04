Cina - USAXi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump
Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua.
Il colloquio telefonico Xi-Trump, precede l'incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec.
La telefonata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali «grandi potenze», hanno elogiato i loro legami «stabilizzanti» di fronte a un mondo instabile.