Cina - USA Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump

SDA

4.2.2026 - 15:14

Il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si erano incontrati a fine ottobre in Corea del Sud
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua.

Keystone-SDA

04.02.2026, 15:14

04.02.2026, 16:58

Il colloquio telefonico Xi-Trump, precede l'incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec.

La telefonata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali «grandi potenze», hanno elogiato i loro legami «stabilizzanti» di fronte a un mondo instabile.

