Il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si erano incontrati a fine ottobre in Corea del Sud

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo americano Donald Trump. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua.

Il colloquio telefonico Xi-Trump, precede l'incontro dei due leader atteso per aprile in Cina ed è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec.

La telefonata, per altro verso, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin, in cui i due Paesi, quali «grandi potenze», hanno elogiato i loro legami «stabilizzanti» di fronte a un mondo instabile.