Xi ha epurato brutalmente la sua leadership interna e questo riguarda anche noi

Il presidente cinese Xi Jinping sta ripulendo con mano pesante i circoli dei vertici militari. Questo ha delle conseguenze, anche per Taiwan. KEYSTONE

Il presidente cinese Xi Jinping ha intensificato le sue epurazioni nell'esercito e ha persino licenziato i suoi più stretti confidenti. Ufficialmente si tratta di corruzione. Gli osservatori vedono altre ragioni, con conseguenze per la stabilità della Cina e per Taiwan. Quindi anche per il mondo occidentale.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Con i licenziamenti di importanti generali, l'ondata di epurazioni del sovrano cinese Xi Jinping ha raggiunto il livello più alto della Commissione militare centrale.

Ufficialmente si tratta di violazioni della disciplina, ma la scelta delle parole indica un conflitto di potere e lealtà.

I rimpasti potrebbero indebolire le forze armate cinesi nel breve periodo e modificare il margine di manovra di Xi sia a livello interno che nei confronti di Taiwan nel lungo periodo.

La situazione spiegata in 9 punti. Mostra di più

«Le poltrone vuote caratterizzano il governo del presidente Xi, mentre l'élite politica cinese sta subendo un'incessante epurazione», ha scritto lo scorso mese il «Jerusalem Times».

Non c'era modo migliore per riassumere ciò che stava accadendo in Cina.

Nella potente Commissione militare centrale cinese, c'è stato un terremoto politico quando il Ministero della difesa di Pechino ha annunciato, alla fine di gennaio, che il generale Zhang Youxia era indagato per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge.

Contemporaneamente sono state annunciate indagini anche nei confronti del generale Liu Zhenli, membro della Commissione.

Alcuni editoriali ufficiali pubblicati sull'argomento ricordano la campagna di pulizia ideologica del fondatore Mao Zedong.

Allo stesso tempo, le discussioni online sull'argomento sono state limitate: le piattaforme di social media hanno smistato senza compromessi i risultati delle ricerche e i commenti sul generale Zhang.

Per gli osservatori, gli eventi sono il culmine di un'ondata di epurazioni con cui Xi Jinping intende unire tutto il potere.

E questo ha delle conseguenze: non solo per i quadri del Partito e per la popolazione cinese, ma anche per i vicini più prossimi e per l'equilibrio geopolitico mondiale.

Ecco la situazione spiegata in 9 punti.

Quando Xi Jinping ha iniziato l'epurazione?

Il fatto che Xi abbia riorganizzando l'apparato di potere in Cina come meglio crede è tutt'altro che una novità. Il leader è alla guida del Partito Comunista da 13 anni e ha dato un giro di vite alla corruzione fin dall'inizio del suo mandato presidenziale, nel 2012.

Da allora, più di 200'000 dipendenti pubblici sono stati portati davanti alla giustizia per (presunta) corruzione.

Almeno 17 generali dell'Esercito Popolare di Liberazione hanno perso i loro incarichi, secondo un'analisi delle dichiarazioni militari e dei rapporti dei media statali effettuata dall'agenzia di stampa AP.

Tra questi, otto ex membri di alto rango della commissione.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022

Non va dimenticato un incidente che ha coinvolto il predecessore di Xi, Hu Jintao. L'ex presidente è stato condotto dal suo posto sul podio accanto a Xi contro la sua volontà al termine del Congresso del Partito Comunista Cinese del 2020.

Poco prima, i rappresentanti dei media stranieri erano stati autorizzati a salire sul rostro della Grande Sala del Popolo.

Jintao non è necessariamente considerato un sostenitore del leader del partito e del suo governo autocratico.

L'allora ministro degli esteri Qin Gang è scomparso dalla circolazione nel giugno 2023 e Pechino ha annunciato il suo licenziamento un mese dopo. Da allora Gang non è più riapparso in pubblico. Secondo il «Washington Post», è stato retrocesso e ora lavora come impiegato ordinario.

Anche il ministero della difesa è stato nel caos negli ultimi anni. Li Shangfu, il ministro della difesa con il mandato più breve nella storia della Cina, è stato rimosso dall'incarico nel 2023 dopo pochi mesi a causa di accuse di corruzione.

Il suo successore, il veterano della marina Dong Jun, ha già dovuto sottoporsi a un'indagine simile, ma è riuscito a respingere le accuse.

Si tratta davvero «solo» di corruzione?

La corruzione è reale, soprattutto negli appalti militari, dove circolano enormi somme di denaro con una trasparenza sempre minore. I media statali hanno persino riferito di gradi di ufficiale acquistati. Ma diversi analisti sottolineano che la corruzione non spiega tutto.

Ciò che colpisce degli ultimi licenziamenti è la formulazione ufficiale secondo cui Zhang e Liu avrebbero «calpestato il sistema di responsabilità del presidente della commissione militare».

Parole che suonano meno come una tangente e più come una questione di lealtà: avrebbero minato l'autorità di Xi, il cui obiettivo è concentrare tutto il potere su di sé, eliminare i gruppi rivali all'interno del partito e rafforzare il controllo della fazione in tutti i settori, compreso e soprattutto quello militare.

Perché i recenti licenziamenti hanno suscitato tanto scalpore?

Le ragioni sono due. In primo luogo, Xi ha licenziato il generale Youxia, compagno di lunga data e stretto confidente. I loro padri si conoscevano.

Il fatto che Xi abbia rimosso dall'incarico il suo più importante vice è un segnale verso l'interno: nessuno può essere sicuro del proprio posto se non sostiene al 100% Xi e la sua agenda.

In secondo luogo, il tempismo è stato sorprendente. L'azione di Xi contro Zhang e Liu è arrivata poco dopo una «riorganizzazione» complessiva della leadership dell'esercito nell'ottobre 2025 e senza alcun motivo, come ad esempio un congresso del Partito Comunista Cinese.

L'Istituto Mercator per gli studi sulla Cina analizza che Xi ha percepito una certa urgenza di ripulire ulteriormente la leadership dell'esercito.

Cosa c'è veramente dietro a tutto questo?

Secondo gli osservatori, le misure sono finalizzate alla già citata riforma dell'esercito e, soprattutto, a garantire la fedeltà a Xi. Le voci critiche dicono che la campagna mira principalmente a eliminare i potenziali rivali politici.

Xi ritiene «di dover stabilire una base di assoluta unità ideologica e di lealtà personale per le battaglie future», ha dichiarato al «New York Times» John Garnaut, fondatore di Garnaut Global, una società di consulenza sui rischi geopolitici.

Garnaut ha osservato che il linguaggio usato dal partito dimostra che Xi sta attingendo alle strategie maoiste e staliniste che ha interiorizzato in gioventù come figlio di un combattente rivoluzionario.

Come Mao, Xi punta a una sorta di rinnovamento spirituale del partito e delle forze armate, che descrive come una «auto-rivoluzione». E come Mao, questo ha assunto la forma di una costante epurazione di nemici, alleati e ora membri della sua cerchia ristretta.

Si tratta di un nuovo livello di spietatezza per un uomo che ha già concentrato il potere su di sé in una misura mai vista dai tempi di Mao.

Perché ora?

Le ragioni sono molteplici.

L'ambiente geopolitico: gli Stati Uniti sono considerati legati alla politica interna, la Russia è indebolita dalla guerra contro l'Ucraina. Xi, e quindi la Cina, mostra forza quando le altre superpotenze si indeboliscono.

Equilibrio interno del potere: dopo i precedenti arresti di potenti generali, Youxia potrebbe essere diventato troppo dominante. Inoltre, Youxia è visto come cauto, soprattutto sulla questione di Taiwan, in parte perché l'esercito cinese non ha esperienza di combattimento.

Ritmo degli armamenti: infine, il prossimo anno è di importanza cruciale per la leadership cinese. Il 100° anniversario dell'Esercito Popolare di Liberazione e il 21° Congresso del Partito Comunista si terranno alla fine del 2027.

Per allora, Xi si aspetta di aver raggiunto i suoi obiettivi di modernizzazione e prontezza di combattimento delle forze armate: il Pentagono e altre fonti ufficiali hanno indicato il 2027 come l'anno entro il quale Xi vuole che le sue forze armate siano pronte a combattere (e vincere) una guerra su Taiwan.

Cosa significa questa mossa per l'esercito cinese e per il potere di Xi Jinping?

Neil Thomas, del think tank ASPI (Asia Society Policy Institute) con sede a Washington, ha parlato di «una delle più grandi epurazioni della leadership militare nella storia della Repubblica Popolare Cinese».

L'epurazione ha raggiunto i vertici della gerarchia militare. Il generale Youxia era vicepresidente della Commissione militare centrale e di fatto il secondo uomo più potente dell'esercito.

Ora la commissione militare si è ridotta da sette a due membri: Xi stesso e Zhang Shengmin, un generale senza responsabilità operative, responsabile delle questioni disciplinari.

Quella che sembra una dimostrazione di potere per il mondo esterno potrebbe diventare complicata: quando così tanti posti di vertice sono vacanti o assegnati di recente, si pone la questione della funzionalità e della consulenza.

Chi prende le decisioni operative? Xi deve intervenire di più in prima persona?

È importante saperlo: l'esercito cinese non è un esercito nazionale in senso tradizionale, ma il braccio armato del Partito Comunista. Di fatto, le forze armate sono subordinate al «Grande Presidente».

L'epurazione mette a rischio la capacità operativa dell'esercito cinese?

A breve termine, il massiccio rimpasto potrebbe destabilizzare le strutture di comando. La forza missilistica, responsabile delle armi nucleari terrestri, è stata particolarmente colpita dai licenziamenti.

La Cina sta ora perseguendo una strategia di «lancio su allarme»: in caso di emergenza, la leadership politica dovrebbe decidere un contrattacco in pochi minuti. Senza una consulenza militare ben preparata, il rischio di decisioni sbagliate aumenta.

A lungo termine però Xi potrebbe argomentare: una leadership «ripulita» aumenta la disciplina e la lealtà e quindi il potere.

Cosa significa questo per Taiwan? Il rischio di un attacco cinese aumenta o diminuisce?

È paradossale, ma entrambe le cose sono possibili.

A breve termine, la riorganizzazione interna potrebbe rallentare azioni militari rischiose. A lungo termine, una leadership omogenea e fedele potrebbe dare a Xi una maggiore libertà d'azione.

I diplomatici occidentali sono anche preoccupati per la restrizione dei canali di comunicazione - Liu Zhenli, in particolare, era considerato un importante partner di dialogo.

Cosa succederà in seguito?

Gli osservatori si aspettano nuove nomine nella cerchia della leadership, ma non necessariamente nell'immediato: Xi potrà occupare i posti chiave vacanti solo quando saranno disponibili «le persone giuste».

Un problema perché mancano semplicemente i potenziali candidati che non sono ancora stati messi sotto accusa.