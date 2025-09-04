Kim Jong-un con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un presso la Grande sala del popolo. Lo riferisce il network statale Cctv.

Kim è impegnato nella sua quinta visita in Cina e mercoledì, con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.