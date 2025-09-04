Il giorno dopo la parataIl presidente cinese Xi Jinping incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un
4.9.2025 - 14:05
Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un presso la Grande sala del popolo. Lo riferisce il network statale Cctv.
Kim è impegnato nella sua quinta visita in Cina e mercoledì, con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.