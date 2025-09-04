  1. Clienti privati
Il giorno dopo la parata Il presidente cinese Xi Jinping incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un

SDA

4.9.2025 - 14:05

Kim Jong-un con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale
Kim Jong-un con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale
Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un presso la Grande sala del popolo. Lo riferisce il network statale Cctv.

Keystone-SDA

04.09.2025, 14:05

04.09.2025, 14:15

Kim è impegnato nella sua quinta visita in Cina e mercoledì, con Xi e il presidente russo Vladimir Putin, ha partecipato alla parata militare per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

