Il leader bielorusso è arrivato domenica nella capitale cinese per una visita che dovrebbe durare non meno di due giorni. (Foto d'archivio) Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.

Lukashenko ha elogiato l'amicizia «affidabile» del suo Paese con la Cina durante i colloqui con Xi, nel suo secondo viaggio a Pechino del 2023 dopo quello effettuato a febbraio. Il leader bielorusso è arrivato domenica nella capitale cinese per una visita che dovrebbe durare non meno di due giorni, avendo come obiettivo quello di discutere di questioni tra cui «commercio, economia, investimenti e cooperazione internazionale», secondo un'anticipazione fornita domenica dalla presidenza di Minsk.

«La Bielorussia è, era e sarà un partner affidabile per la Cina – ha detto Lukashenko a Xi, secondo una lettura dei colloqui dall'Ufficio della presidenza bielorussa -. Abbiamo deciso molto tempo fa che avremmo collaborato e che saremmo diventati amici della Cina. Questa amicizia ha più di 30 anni e non si è mai allontanata da questo percorso».

Pechino non ha condannato pubblicamente l'aggressione militare russa ai danni dell'Ucraina nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Ue e numerose altre nazioni occidentali. La Bielorussia, strettissima alleata di Mosca, fa molto affidamento sulla Russia per il sostegno politico e finanziario, avendo anche avuto un ruolo di trampolino di lancio nei piani di assalto del Cremlino all'Ucraina nel febbraio 2022.

SDA