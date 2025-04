Xi Jinping con Pedro Sanchez. Keystone

Xi Jinping risponde a tono a Donald Trump, rialza i controdazi dall'84% al 125% sulle importazioni a stelle e strisce e lancia la proposta all'Ue di unire le forze a difesa della globalizzazione e del multilateralismo contro il «bullismo» della Casa Bianca.

Keystone-SDA SDA

Con l'annuncio della nuova rappresaglia speculare e simmetrica e i ricorsi all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Pechino ha chiarito che non seguirà più il tycoon nei suoi rilanci tariffari, pur nella certezza che risponderà agli attacchi, mentre il presidente americano rivendica la sua strategia: «Stiamo andando davvero bene con la nostra politica sui dazi. Molto entusiasmante per l'America e per il mondo!», ha scritto su Truth.

La Cina «ignorerà gli ulteriori giochi sui numeri dei dazi americani» che avranno «perso la giustificazione economica» perché già ora i beni americani sono fuori mercato, ha rimarcato il ministero delle Finanze.

I corteggiamenti della Cina

«La successione di imposizione dei dazi esorbitanti da parte americana è diventata un gioco di numeri senza significato economico, dimostra solo la pratica Usa di impiegare le tariffe come arma di bullismo e coercizione», ha rincarato un portavoce del ministero del Commercio.

Fedele al detto mandarino che "una crisi può diventare un'opportunità", Xi Jinping prova a cavalcare il caos provocato dalle intemperanze di Trump per tessere la sua rete, corteggiando tutti quelli che il tycoon ha definito «sfruttatori», anche gli alleati storici dell'America.

Al premier spagnolo Pedro Sanchez, accolto a Pechino con tutti gli onori e circondato dalla linea di punta dei massimi funzionari cinesi, Xi ha ripetuto che «non ci sono vincitori in una guerra commerciale e andare contro il mondo porta solo all'autoisolamento», lanciandosi nei primi commenti pubblici sulla guerra dei dazi con i panni di leader affidabile di fronte alla destabilizzazione dei mercati finanziari e del commercio globale.

La proposta di unità d'intenti anti-USA

Pechino «non è spaventata», ha puntualizzato il leader comunista più potente dai tempi di Mao Zedong, perché «negli ultimi 70 anni, lo sviluppo della Cina si è sempre basato sull'autosufficienza e sul duro lavoro. Non ha mai fatto affidamento sul favore di nessuno, né ha mai temuto alcuna irragionevole repressione».

Quindi la proposta di unità d'intenti anti-Usa perché «la Cina ha sempre guardato all'UE come a un attore importante in un mondo multipolare, ne sostiene l'unità e la crescita», ha detto Xi con toni lontani anni luce dalle dichiarazioni shock di Trump secondo cui l'Unione europea è «nata per fregare gli Stati Uniti».

Sanchez, che a Pechino si è presentato per tutelare i dossier commerciali iberici strappando promesse vaghe su carne di maiale e ciliegie, ha replicato di vedere l'opportunità di approfondire le relazioni chiedendo però che «la Cina manifesti sensibilità di fronte alle richieste europee di riequilibrio degli scambi».

I numeri sono impietosi: il deficit commerciale dell'UE ha superato nel 2024 i 300 miliardi di euro. Mentre con lo sbarramento americano si profila uno tsunami di prodotti cinesi sottocosto verso il Vecchio continente.

L'UE annuncia il vertice con la Cina

Il leader cinese, che secondo la «Cnn» Trump vorrebbe fosse il primo ad alzare il telefono, può annotare un punto a suo favore, non solo d'immagine.

La Commissione europea ha annunciato che il vertice con la Cina, atteso inizialmente a Bruxelles per i 50 anni di relazioni diplomatiche e a cui Xi non aveva intenzione di partecipare, si terrà invece a Pechino, alla fine di luglio. A dispetto delle tensioni commerciali e della guerra in Ucraina, con il Dragone troppo vicino a Mosca.

L'importanza del blocco Asean per Pechino

Per poterla spuntare nella guerra commerciale, Xi ha bisogno di più sponde. La prossima settimana, dal 14 al 18 aprile, sarà in Vietnam, Malaysia e Cambogia, tre dei dieci Paesi del blocco dell'Asean tra i più colpiti dai 'dazi reciproci' di Trump, sospesi per 90 giorni.

Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha chiarito che il governo statunitense mira a concludere accordi con i partner commerciali nei prossimi tre mesi prima di rivolgersi alla Cina «come gruppo».

Con l'amministrazione Trump che punta a isolare il Dragone, la posta in gioco della missione di Xi è alta. Il blocco dell'Asean è fondamentale per Pechino: nel 2024 è stato il principale partner commerciale, seguito da UE e Stati Uniti, con la quota di export diretto salita al 16,4% nel 2024 dal 12,8% del 2018. Spesso in transito verso l'America.