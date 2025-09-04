Il presidente cinese Xi Jinping, a destra, accoglie il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pechino. KEYSTONE

Il presidente cinese Xi Jinping incontra il leader nordcoreano Kim Jong-un, salito al centro dell'attenzione diplomatica nella grande parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. E incassa i nuovi robusti flussi di gas e petrolio assicuratigli dal presidente russo Vladimir Putin, alla disperata ricerca di risorse per finanziare la sua aggressione all'Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Kim ha affiancato a sinistra Xi sul podio della Porta della pace celeste di Tienanmen, con il posto alla destra del presidente cinese assegnato al capo del Cremlino, in un raffigurazione plastica da triumvirato, come se i tre leader fossero a capo delle tre nazioni più potenti del mondo.

Il rispettato maresciallo, un piccolo attore agli occhi di Cina e Russia fino a poco tempo fa, ha avuto la grande vittoria diplomatica e il riscatto dopo aver saltato il 9 maggio a Mosca la parata, per gli 80 anni della vittoria sovietica sul nazismo, malgrado il suo contributo in armi e soldati alla guerra russa contro l'Ucraina.

Cina e Corea del Nord rafforzano la cooperazione strategica

Intanto, Cina e Corea del Nord puntano a «rafforzare la cooperazione strategica negli affari internazionali e regionali e salvaguardare gli interessi comuni». Nel bilaterale presso la Grande sala del popolo, Xi ha assicurato di fare «tutto il possibile per mantenere pace e stabilità» nella penisola coreana.

Pyongyang, ha replicato Kim, ripreso dal network statale CCTV a muovere la penna come stesse facendo disegnini su un foglio mentre parlava Xi, «è disposta ad approfondire la cooperazione economica e commerciale di vantaggio reciproco e a ottenere maggiori risultati».

Nessun accenno, nel resoconto della CCTV, alle relazioni con la Russia. Le parti hanno convenuto sul sostegno all'"Iniziativa di governance globale» del leader cinese per un nuovo ordine globale, oltre gli attuali assetti a guida americana.

E Xi, sul punto, ha incassato il sostegno della Slovacchia, un paese dell'Unione europea e della NATO, e la sua disponibilità a «migliorare il sistema di governance globale», incontrando il premier Robert Fico, unico leader dell'UE in Piazza Tienanmen.

Pechino firma un accordo per 2,5 mio di t di petrolio annui

Intanto, Pechino ha firmato con il colosso russo Rosneft l'accordo per comprare ulteriori 2,5 milioni di tonnellate di petrolio annui attraverso il Kazakistan, ha detto il ministro dell'energia di Mosca, Sergey Tsivilyov. Mentre, sul fronte del gas, la fornitura è salita a 106 miliardi di metri cubi: «questa è un'enorme alternativa alle forniture all'Europa, rifiutate dai partner europei».

Nel frattempo, Pechino, sulle accuse di cospirazione del presidente americano Donald Trump, ha difeso la decisione di invitare i leader di Russia e Corea del Nord alle solenni commemorazioni («Noi parliamo con tutti») e ha accusato l'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE Kaja Kallas di «pregiudizi ideologici», «di mancanza di conoscenza storica di base» e di «incitamento allo scontro» per aver definito «alleanza autocratica» il fronte all'asse Cina, Russia, Iran e Corea del Nord (CRIK) su Piazza Tienanmen.