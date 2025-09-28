  1. Clienti privati
Relazioni Cina-Usa Ecco cosa Xi Jinping vuole chiedere a Donald Trump 

SDA

28.9.2025 - 14:41

Il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in una foto scattata al vertice del G-20 a Osaka nel giugno del 2019.
Keystone

Dopo aver preparato il terreno per un anno con l'amministrazione di Donald Trump, Xi Jinping ora mira al suo obiettivo finale: un cambiamento nella politica verso Taiwan. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.

Keystone-SDA

28.09.2025, 14:41

28.09.2025, 14:55

Dato che il presidente americano ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina, il leader di Pechino vuole chiedere in cambio che gli Stati Uniti dichiarino ufficialmente che «si oppongono» all'indipendenza dell'isola.

Da quando è salito al potere alla fine del 2012, Xi ha fatto del passaggio di Taiwan sotto il controllo di Pechino un principio chiave del suo «sogno» di rinascita nazionale. Ora, ormai entrato nel suo terzo mandato, continua a sottolineare che la «riunificazione» è inevitabile e non può essere fermata da forze esterne, riferendosi al sostegno politico e militare di Washington a Taipei.

A breve la richiesta

È per questo, riferiscono le fonti, che Xi non è più soddisfatto della posizione adottata dall'amministrazione di Joe Biden, secondo cui Washington «non sostiene» l'indipendenza di Taiwan. Tale dichiarazione ha rassicurato Pechino, ma non si è discostata dalla politica strategicamente ambigua degli Stati Uniti che riconosce le rivendicazioni di Pechino su Taiwan senza tuttavia avallarle.

Per il leader cinese, in sostanza, la differenza tra non sostenere l'indipendenza di Taiwan e opporvisi esplicitamente non è solo semantica. Ma segnalerebbe un cambiamento radicale nella politica statunitense, da una posizione neutrale a una che si allinea attivamente con Pechino contro la sovranità dell'isola.

E, secondo le fonti, Xi intende approfittare dell'accordo su TikTok e del prossimo vertice Asia-Pacifico in Corea del Sud per avanzare la sua richiesta a Washington.

