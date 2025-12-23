  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Yemen Accordo tra Governo e Huthi per il rilascio di 2'900 prigionieri

SDA

23.12.2025 - 12:23

L'intesa prevede il rilascio di migliaia di prigionieri di guerra. (foto d'archivio)
L'intesa prevede il rilascio di migliaia di prigionieri di guerra. (foto d'archivio)
Keystone

I ribelli Huthi e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno concordato uno scambio di prigionieri che coinvolge quasi 3'000 persone. Lo hanno annunciato le due parti.

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:23

23.12.2025, 12:37

Majed Fadhail, membro della delegazione governativa, ha dichiarato di aver concordato con gli Huthi un nuovo scambio che prevede il rilascio di «migliaia» di prigionieri di guerra.

Da parte sua Abdulqader al-Mortada, funzionario della delegazione Huthi, ha confermato su X che «abbiamo firmato un accordo di scambio di prigionieri su larga scala che coinvolge 1'700 dei nostri prigionieri in cambio di 1'200 dei loro, tra cui sette sauditi e 23 sudanesi».

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Gli sciatori criticano lo slalom dell'Alta Badia: «Era uno sculettamento ad alta velocità»
Scomparsa a tre anni, ritrovata dopo 42: ecco risolto un mistero lungo una vita
Cinque morti in uno schianto aereo della Marina messicana al largo del Texas
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»

Altre notizie

Stati Uniti. Il Dipartimento di giustizia rilascia oltre 11'000 documenti su Epstein

Stati UnitiIl Dipartimento di giustizia rilascia oltre 11'000 documenti su Epstein

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Guerra in UcrainaZelensky: «Massiccio attacco russo, con 30 missili e 650 droni»

Incidente fatale. Cinque morti in uno schianto aereo della Marina messicana al largo del Texas

Incidente fataleCinque morti in uno schianto aereo della Marina messicana al largo del Texas