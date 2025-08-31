  1. Clienti privati
Yemen Gli Houti arrestano 11 operatori dell'Onu

SDA

31.8.2025 - 21:25

L'inviato dell'Onu per lo Yemen Hans Grundberg (foto d'archivio)
Keystone

L'Onu ha annunciato stasera l'arresto di almeno 11 dei suoi dipendenti da parte dei ribelli Houthi nella capitale Sana'a e Hodeida, città controllate da insorti filo-iraniani.

Keystone-SDA

31.08.2025, 21:25

31.08.2025, 21:31

«Almeno 11 membri dello staff delle Nazioni Unite sono stati arrestati», ha dichiarato in un comunicato l'inviato dell'Onu per lo Yemen, Hans Grundberg.

L'Onu, ha aggiunto, «condanna la nuova ondata di arresti arbitrari di membri dello staff delle Nazioni Unite effettuata oggi a Sana'a e Hodeida da Ansar Allah (nome ufficiale degli Houthi, n.d.r.), nonché l'irruzione nei locali delle Nazioni Unite e il sequestro di proprietà delle Nazioni Unite».

