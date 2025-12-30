Immagini fornite dalle autorità saudite in relazione al bombardamento effettuato. Keystone

Il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al-Alimi, ha ordinato la cancellazione di un accordo di difesa con gli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Keystone-SDA SDA

La decisione è stata presa dopo che due navi provenienti da un porto emiratino hanno consegnato equipaggiamento militare alle forze separatiste di Hadramaut e Al-Mahrah, due governatorati nello Yemen orientale.

In un decreto pubblicato sui social media, il capo del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha ordinato la «cancellazione dell'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti» e ha proclamato che «tutte le forze emiratine e il loro personale devono ritirarsi da tutto il territorio yemenita entro 24 ore».

Il leader del Consiglio presidenziale ha anche dichiarato lo stato di emergenza dopo che i separatisti sostenuti da Abu Dhabi hanno conquistato porzioni di territorio.

«L'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti è annullato», si legge in una nota, mentre un decreto separato ha annunciato uno stato di emergenza di 90 giorni, con un blocco aereo, marittimo e terrestre di 72 ore.

Bombardamento coalizione saudita

Una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha preso di mira proprio un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento che venivano scaricati in Yemen da navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, ha riferito oggi l'agenzia di stampa statale saudita Spa.

La coalizione aveva avvertito che avrebbe sostenuto il governo yemenita in qualsiasi scontro militare con le forze separatiste e le aveva esortate a ritirarsi «pacificamente» dalle province recentemente conquistate.

Nelle ultime settimane il Consiglio di transizione del Sud (Stc), sostenuto da Abu Dhabi e che mira a far rivivere l'ex stato indipendente dello Yemen del Sud, ha invaso ampie zone del Paese mediorientale espellendo altre forze governative e i loro alleati. Queste avanzate hanno messo a dura prova i legami tra Arabia ed Emirati, che sostengono gruppi rivali all'interno del governo yemenita.