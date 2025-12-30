  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Yemen rompe accordo con Emirati: «Via tutte le truppe dal Paese»

SDA

30.12.2025 - 10:22

Immagini fornite dalle autorità saudite in relazione al bombardamento effettuato.
Immagini fornite dalle autorità saudite in relazione al bombardamento effettuato.
Keystone

Il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al-Alimi, ha ordinato la cancellazione di un accordo di difesa con gli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Keystone-SDA

30.12.2025, 10:22

30.12.2025, 10:26

La decisione è stata presa dopo che due navi provenienti da un porto emiratino hanno consegnato equipaggiamento militare alle forze separatiste di Hadramaut e Al-Mahrah, due governatorati nello Yemen orientale.

In un decreto pubblicato sui social media, il capo del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha ordinato la «cancellazione dell'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti» e ha proclamato che «tutte le forze emiratine e il loro personale devono ritirarsi da tutto il territorio yemenita entro 24 ore».

Il leader del Consiglio presidenziale ha anche dichiarato lo stato di emergenza dopo che i separatisti sostenuti da Abu Dhabi hanno conquistato porzioni di territorio.

«L'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti è annullato», si legge in una nota, mentre un decreto separato ha annunciato uno stato di emergenza di 90 giorni, con un blocco aereo, marittimo e terrestre di 72 ore.

Bombardamento coalizione saudita

Una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha preso di mira proprio un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento che venivano scaricati in Yemen da navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, ha riferito oggi l'agenzia di stampa statale saudita Spa.

La coalizione aveva avvertito che avrebbe sostenuto il governo yemenita in qualsiasi scontro militare con le forze separatiste e le aveva esortate a ritirarsi «pacificamente» dalle province recentemente conquistate.

Nelle ultime settimane il Consiglio di transizione del Sud (Stc), sostenuto da Abu Dhabi e che mira a far rivivere l'ex stato indipendente dello Yemen del Sud, ha invaso ampie zone del Paese mediorientale espellendo altre forze governative e i loro alleati. Queste avanzate hanno messo a dura prova i legami tra Arabia ed Emirati, che sostengono gruppi rivali all'interno del governo yemenita.

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina
Cremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Cremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Guerra in UcrainaCremlino respinge accuse di fake news sull'attacco alla villa di Putin

Aveva 80 anni. Bangladesh: morta Khaleda Zia, ex premier favorita alle elezioni

Aveva 80 anniBangladesh: morta Khaleda Zia, ex premier favorita alle elezioni

Medio Oriente. Trump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»

Medio OrienteTrump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»