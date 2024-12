Poliziotti nei pressi dell'istituto scolastico teatro dell'aggressione. Keystone

Un 19enne ha aggredito oggi con un coltello diversi bambini in una scuola primaria di Zagabria, uccidendone uno. Altri cinque alunni sono rimasti feriti, così come due adulti, tra cui una insegnante che versa in gravi condizioni.

Keystone-SDA SDA

Lo hanno confermato alla stampa fonti ufficiali della polizia, secondo cui anche l'aggressore, arrestato sul posto, avrebbe riportato ferite. Non si sa ancora nulla sulle sue motivazioni né sulla sua identità.

Quello che è un episodio inedito per la Croazia si è verificato in una scuola di Prečko, alla periferia ovest della capitale. Sul posto sono arrivati il ministro dell'Interno e dell'Istruzione pubblica.