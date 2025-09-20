Soccorritori sul luogo dove ha colpito un drone russo a Dnipro. Keystone

La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni contro l'Ucraina in un «attacco massiccio» che ha ucciso tre persone e ne ha ferite decine, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA SDA

«Ogni attacco di questo tipo non risponde a una necessità militare, ma fa parte di una deliberata strategia russa per terrorizzare i civili e distruggere le nostre infrastrutture», ha accusato Zelensky sui social media, esortando gli alleati di Kiev a fornire più sistemi di difesa aerea e a imporre ulteriori sanzioni a Mosca.

L'Aeronautica ucraina fa sapere che la Russia ha lanciato 579 droni e 40 missili, inclusi missili balistici, contro l'Ucraina. La maggior parte degli obiettivi è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea, ma alcuni sono stati colpiti.

A Dnipro, un missile con munizioni a grappolo ha colpito direttamente un grattacielo. L'attacco ha ucciso una persona e ne ha ferite altre 26.

Sotto attacco anche le regioni di Kiev, Khmelnytsky, Odessa e Mykolaiv. Una persona è rimasta uccisa in un attacco russo nella regione di Khmelnytskyi.

Nella regione di Chernihiv una persona è stata uccisa e altre otto sono rimaste ferite