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Guerra in Ucraina Zelensky a Londra; «L'Europa sia forte, partecipi ai negoziati»

SDA

7.6.2026 - 18:06

A Londra Zelensky incontrerà anche Re Carlo.
A Londra Zelensky incontrerà anche Re Carlo.
Keystone

Volodymyr Zelensky è atterrato a Londra dove vedrà, nel formato E3, il Presidente della Francia Emmanuel Macron, il Cancelliere della Germania Friedrich Merz e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer.

Keystone-SDA

07.06.2026, 18:06

07.06.2026, 18:08

«I nostri team hanno già svolto un lavoro sostanziale per preparare tutti gli incontri. Ora è importante discutere tutto e concordare le questioni chiave a livello dei leader. L'obiettivo principale è la nostra difesa nella guerra, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l'Europa nel settore della difesa aerea, e la nostra visione condivisa delle prospettive diplomatiche: l'Europa deve far parte delle negoziazioni e deve essere forte», ha scritto su X il presidente ucraino.

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«Ringrazio il Regno Unito e tutti i nostri partner che, attraverso passi concreti, ci stanno aiutando a rafforzare la protezione della vita e ad aumentare la pressione sulla Russia per la sua aggressione. La Russia deve porre fine alla sua guerra», ha aggiunto.

Sempre su X Zelensky ha annunciato che domani incontrerà anche Re Carlo III.

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