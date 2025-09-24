  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky all'ONU: «Sorvolo dei droni? Mosca sinonimo d'interferenza»

SDA

24.9.2025 - 16:40

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu
Keystone

«Il sorvolo dei droni? La Russia è sinonimo di interferenza»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu.

Keystone-SDA

24.09.2025, 16:40

24.09.2025, 16:53

«Non ci sono garanzie di sicurezza eccetto le armi e gli amici», ha detto Zelensky parlando all'80esima Assemblea generale dell'Onu. «È terribile – ha continuato – ma senza sarebbe ancora peggio. Gli ucraini sono gente pacifica ma sono gente che vuole vivere nel proprio paese indipendente, ecco perchè investiamo in difesa».

«Il XXI secolo non è molto diverso dal passato. Se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi», ha detto in apertura il presidente Zelensky. «Non il diritto internazionale, non la cooperazione, ma le armi decidono chi sopravvive», ha detto il presidente ucraino. «La guerra della Russia contro il mio Paese continua, ogni settimana continuano a morire persone, eppure non c'è un cessate il fuoco perché la Russia rifiuta», ha dichiarato Zelensky.

«Non restate in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Per favore, esprimetevi e condannatela. Per favore, unitevi a noi nella difesa del nostro Paese, la pace dipende da tutti noi», ha detto Zelensky. «Dobbiamo fare di tutto per fermare l'aggressore. Se servono armi per farlo, se serve pressione per farlo, facciamolo ora», ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha poi messo in guardia che le guerre saranno «guerre di droni», invocando subito «regole globali». «Noi siamo il primo obiettivo – ha proseguito – ma ora droni russi volano in Europa».

L'Europa – ha poi sottolineato Zelensky – «non può permettersi» di perdere la Moldavia a causa dell'influenza russa. «L'Europa deve supportare la stabilità della Moldavia altrimenti il prezzo sarebbe molto più alto», ha aggiunto.

Nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu il presidente ucraino ha inoltre reso omaggio a Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso nello Utah, e a Iryna Zarutska, la rifugiata ucraina accoltellata pochi giorni prima da un senzatetto con problemi mentali in un treno in North Carolina nell'indifferenza dei passeggeri.

