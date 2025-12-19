  1. Clienti privati
Polonia Zelensky accolto a Varsavia dal presidente Nawrocki

SDA

19.12.2025 - 12:32

Il premier polacco Karol Nawrocki (a destra) con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky
Il premier polacco Karol Nawrocki (a destra) con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Palazzo presidenziale di Varsavia, dove è stato accolto dal suo omologo polacco, Karol Nawrocki. Lo scrive Ukrinform.

Keystone-SDA

19.12.2025, 12:32

19.12.2025, 12:54

Dopo il saluto ufficiale e il passaggio della guardia d'onore, i presidenti, insieme alle delegazioni di entrambi i Paesi, hanno iniziato i colloqui, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform.

Si prevede che, dopo i colloqui individuali tra i capi di Stato e gli incontri con le delegazioni al completo, i presidenti terranno un briefing congiunto con i media. In seguito, Zelensky deporrà una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto.

Il programma della sua visita a Varsavia include anche incontri con il maresciallo del Sejm polacco Wlodzimierz Czarzasty e il maresciallo del Senato Malgorzata Kidawa-Blońska. La visita si concluderà con i colloqui tra il presidente ucraino e il primo ministro polacco Donald Tusk.

