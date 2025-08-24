  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ucraina Zelensky: «Abbiamo bisogno di una pace giusta»

SDA

24.8.2025 - 11:00

Il presidente si è espresso in un videomessaggio per il giorno dell'indipendenza.
Il presidente si è espresso in un videomessaggio per il giorno dell'indipendenza.
Keystone

«Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta». Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel giorno dell'indipendenza del Paese.

Keystone-SDA

24.08.2025, 11:00

24.08.2025, 11:05

«Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l'Ucraina. Percepisce l'Ucraina come un suo pari», ha detto il presidente in un videomessaggio registrato nel centro di Kiev.

Per celebrare la giornata di festa, nella capitale è arrivato il primo ministro canadese Mark Carney. «In questo giorno dell'indipendenza ucraina, e in questo momento critico della storia della loro nazione, il Canada sta intensificando il proprio sostegno e i propri sforzi per una pace giusta e duratura per l'Ucraina», ha scritto Carney su X.

Il ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha ha accolto il primo ministro canadese all'uscita dal treno a Kiev, secondo le foto condivise sul suo account X. Carney parteciperà alle celebrazioni e incontrerà Zelensky.

I più letti

Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Trump non vorrebbe più negoziare con Keller-Sutter
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Medio Oriente. L'Idf nella periferia di Gaza City per preparare un'offensiva per conquistare la città

Medio OrienteL'Idf nella periferia di Gaza City per preparare un'offensiva per conquistare la città

Umiliato al telefono?. Trump non vorrebbe più negoziare con Keller-Sutter

Umiliato al telefono?Trump non vorrebbe più negoziare con Keller-Sutter

Guerra. Fiamme in un sito nucleare russo dopo l'abbattimento di un drone ucraino

GuerraFiamme in un sito nucleare russo dopo l'abbattimento di un drone ucraino