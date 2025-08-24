Il presidente si è espresso in un videomessaggio per il giorno dell'indipendenza. Keystone

«Un'Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta». Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel giorno dell'indipendenza del Paese.

Keystone-SDA SDA

«Quale sarà il nostro futuro, solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta. Rispetta l'Ucraina. Percepisce l'Ucraina come un suo pari», ha detto il presidente in un videomessaggio registrato nel centro di Kiev.

Per celebrare la giornata di festa, nella capitale è arrivato il primo ministro canadese Mark Carney. «In questo giorno dell'indipendenza ucraina, e in questo momento critico della storia della loro nazione, il Canada sta intensificando il proprio sostegno e i propri sforzi per una pace giusta e duratura per l'Ucraina», ha scritto Carney su X.

Il ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha ha accolto il primo ministro canadese all'uscita dal treno a Kiev, secondo le foto condivise sul suo account X. Carney parteciperà alle celebrazioni e incontrerà Zelensky.