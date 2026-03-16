Merito della tecnologia dei droni. (Foto d'archivio) Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una intervista alla Cnn che le Forze di Difesa hanno sventato un'offensiva russa su larga scala, che la Russia intendeva proseguire in primavera.

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«La Russia ha preparato un'importante operazione offensiva che intendeva lanciare alla fine dello scorso anno e proseguire in primavera. In risposta, abbiamo condotto una nostra controffensiva per impedire un'offensiva russa su vasta scala. È stato un successo non solo per il territorio conquistato, ma anche per il nostro personale e perché abbiamo impedito un'offensiva russa su vasta scala».

Secondo il presidente dell'Ucraina tutto ciò è stato reso possibile in gran parte dalla tecnologia dei droni ucraini. La Russia ha iniziato a perdere 30-35 mila soldati al mese a causa dei droni FPV e di altri tipi di droni.

Zelensky ha inoltre affermato che il leader russo Vladimir Putin non ha mai voluto porre fine alla guerra contro l'Ucraina. «Aveva paura del presidente Trump e delle pressioni degli Stati Uniti. Per questo ha giocato questo gioco, fingendo di voler negoziare. Continuo a credere che l'America debba aumentare la pressione su Putin. Altrimenti, non negozierà in buona fede. Vuole solo lanciare ultimatum all'Ucraina, come la richiesta di ritirare le nostre truppe dal nostro territorio. Ma questo non basterà a soddisfare la sua fame», ha affermato.

Zelensky ha sottolineato che la situazione relativa all'Iran porta maggiori profitti alla Russia: «I nostri rapporti di intelligence indicano che, a causa di tutte le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, nonché dei nostri attacchi a lungo raggio contro le infrastrutture energetiche russe, la Russia si troverà ad affrontare un deficit di oltre 100 miliardi di dollari solo nel 2026. Ora vediamo che hanno guadagnato circa 10 miliardi in due settimane di guerra in Medio Oriente. Questo è davvero pericoloso. Ciò dà a Putin maggiore fiducia nella possibilità di continuare la guerra».