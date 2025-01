Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli alleati dovrebbero lavorare per determinare un formato per qualsiasi prossimo colloquio di pace con la Russia, e che Kiev deve essere coinvolta per negoziati di successo.

Keystone-SDA SDA

«Capisco che i contatti possono essere in formati diversi, penso che dovremmo concentrarci su questo oggi», ha affermato, riferendosi a possibili negoziati che porterebbero a «una pace giusta», aggiungendo che «è impossibile escludere l'Ucraina da qualsiasi piattaforma negoziale», altrimenti non porterebbe «risultati reali».

Zelensky ha inoltre dichiarato che l'assistenza militare degli Stati Uniti all'Ucraina non è stata interrotta, dopo la decisione degli Usa di sospendere gli aiuti esteri per 90 giorni.

«Per quanto riguarda la restrizione degli aiuti, non sono pronto a parlarne oggi. So che ci sono alcune restrizioni, dobbiamo esaminarle in dettaglio. La restrizione di 90 giorni, per ora, è sui programmi umanitari», ha detto in conferenza stampa con la presidente moldava Maia Sandu a Kiev, citato da Unian.

«Io posso solo parlare di cosa l'Ucraina potrebbe non ricevere e cosa sto facendo. E parlando degli aiuti militari, non sono stati fermati, grazie a Dio», ha detto.