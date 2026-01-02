Mykhailo Fedorov è il nuovo ministro della difesa ucraino. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua intenzione di sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, offrendo l'incarico a Mykhailo Fedorov, l'attuale ministro per la Trasformazione digitale, che ha 34 anni.

Keystone-SDA SDA

Nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media, il leader ucraino non ha spiegato la sua decisione, ma ha detto che «Mykhailo è molto coinvolto nelle questioni relative ai droni e sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici».

«Ho deciso di cambiare la struttura del ministero della Difesa ucraino. Ho offerto a Mykhailo Fedorov la carica di nuovo ministro», ha dichiarato Zelensky. Il ministro uscente, Shmyhal, ex primo ministro, era stato nominato per tale incarico solo nel luglio del 2025.

Fedorov, che ricopre il dicastero della Trasformazione digitale dal 2019, è invece poco noto al pubblico ed è un nuovo arrivato in politica.

Poche ore prima, Zelensky aveva anche annunciato la nomina del capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, a capo dell'amministrazione presidenziale, al posto di Andriy Yermak, coinvolto in uno scandalo di corruzione.