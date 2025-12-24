  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

SDA

24.12.2025 - 16:00

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

Volodymyr Zelensky apre alla possibilità di una zona demilitarizzata nell'est dell'Ucraina nell'ambito di un possibile accordo di pace con la Russia.

Secondo quanto riportano il Financial Times e il New York Times, il presidente ucraino è pronto a ritirare le sue truppe dalle aree della regione orientale del Donetsk sotto il controllo di Kiev e a trasformarle in una zona demilitarizzata. L'offerta di Zelensky è subordinata alla condizione che la Russia ritiri le proprie truppe da un'area di territorio di pari estensione nel Donetsk.

«Le aree da cui le nostre truppe di ritirerebbero sarebbero sotto la nostra amministrazione perché si tratterebbe di un'area economica libera e ci deve essere qualcuno responsabile», ha detto Zelensky, spiegando che il formato dell'area economica libera è un compromesso fra Mosca che vuole che Kiev ceda il Donbass e l'Ucraina che rifiuta di cedere il suo territorio.

