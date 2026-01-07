Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Cipro in visita ufficiale. «Il presidente è a Cipro», ha dichiarato Sergii Nykyforov, portavoce del capo di Stato ucraino, citato da Ukrinform.

Il programma della visita di Zelensky include incontri con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, l'arcivescovo di Cipro Georgios, nonché colloqui congiunti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

In serata, Zelensky parteciperà alla cerimonia di inizio della presidenza di turno della Repubblica di Cipro del Consiglio dell'Unione europea.