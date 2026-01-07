  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky è arrivato a Cipro, incontrerà Costa e von der Leyen

SDA

7.1.2026 - 10:35

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Cipro in visita ufficiale. «Il presidente è a Cipro», ha dichiarato Sergii Nykyforov, portavoce del capo di Stato ucraino, citato da Ukrinform.

Keystone-SDA

07.01.2026, 10:35

07.01.2026, 11:08

Il programma della visita di Zelensky include incontri con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, l'arcivescovo di Cipro Georgios, nonché colloqui congiunti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

In serata, Zelensky parteciperà alla cerimonia di inizio della presidenza di turno della Repubblica di Cipro del Consiglio dell'Unione europea.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026

Altre notizie

Medio Oriente. L'ONU: «In Cisgiordania da Israele un sistema simile all'apartheid»

Medio OrienteL'ONU: «In Cisgiordania da Israele un sistema simile all'apartheid»

Medio Oriente. Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi

Medio OrienteDestituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi

Le due Coree. Seul ha chiesto a Xi un ruolo di mediazione con Pyongyang

Le due CoreeSeul ha chiesto a Xi un ruolo di mediazione con Pyongyang