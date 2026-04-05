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Ucraina-Siria Zelensky è arrivato a Damasco per incontri con il presidente siriano

SDA

5.4.2026 - 15:45

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco, in Siria, per colloqui con il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario ucraino.

Keystone-SDA

05.04.2026, 15:45

05.04.2026, 15:50

L'aereo di Zelensky è «atterrato a Damasco» per la visita del presidente ucraino, accompagnato dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, per discutere di «cooperazione tra i due Paesi» e della «situazione della sicurezza nella regione», ha affermato la fonte.

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