Volodimir Zelenski Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco, in Siria, per colloqui con il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario ucraino.

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L'aereo di Zelensky è «atterrato a Damasco» per la visita del presidente ucraino, accompagnato dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, per discutere di «cooperazione tra i due Paesi» e della «situazione della sicurezza nella regione», ha affermato la fonte.