Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman alla vigilia di colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi su come mettere fine alla guerra in Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Lo riferisce lo staff di Zelensky.