Il Segretario di Stato americano Marco Rubio (sinistra) e il capo-delegazione ucraino Rustem Umerov. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del dialogo costruttivo durante i negoziati tra le delegazioni ucraina e statunitense, svoltisi ieri in Florida, secondo quanto riporta Ukrinform.

«Oggi, a seguito del lavoro dei team negli Stati Uniti, il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ha riferito sui principali parametri del dialogo, sui suoi punti salienti e su alcuni risultati preliminari», ha scritto Zelensky in un messaggio sul suo profilo Telegram.

Per il presidente ucraino, «è importante che i colloqui siano stati costruttivi e che tutte le questioni affrontate durante gli incontri siano state discusse apertamente e con l'obiettivo di garantire la sovranità e gli interessi nazionali dell'Ucraina».

Progressi significativi

Zelensky ha poi espresso «gratitudine agli Stati Uniti, alla squadra di Trump e al presidente degli Stati Uniti personalmente per il tempo investito così intensamente nella definizione dei passi per porre fine alla guerra».

«Continueremo a lavorare – ha aggiunto –. Attendo con ansia di ricevere un rapporto completo dal nostro team durante un incontro personale», ha aggiunto.

Come riportato da Ukrinform, il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, Rustem Umerov, ha dichiarato che i colloqui in Florida hanno portato a progressi significativi verso il raggiungimento di una pace giusta e ad avvicinare le posizioni dell'Ucraina e degli Stati Uniti.

Oltre un milione perdite russe

Ukrinform riferisce inoltre che dall'inizio del conflitto, le perdite totali in combattimento delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 a oggi ammontano a circa 1'173'920 uomini, di cui 1'060 persi nell'ultimo giorno.

Ukrinform riporta questo dato citando un post dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina su Facebook.

Nonostante i colloqui, infatti, gli scontri non si arrestano. Sempre Ukrinform riporta 155 scontri tra le Forze Armate ucraine e gli invasori russi lungo la linea del fronte, di cui oltre un terzo nel settore di Pokrovsk.

Il Ministero della difesa russo ha dal canto suo comunicato che i sistemi d'allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini ad ala fissa, tra le 23.30 di ieri e le 7.00 di oggi.