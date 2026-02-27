  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Zelensky: «C'è una finestra fino al Midterm per trovare la pace»

SDA

27.2.2026 - 15:30

Il presidente ucriano Volodymyr Zelensky. (foto d'archivio)
Il presidente ucriano Volodymyr Zelensky. (foto d'archivio)
Keystone

L'Ucraina vede una «possibilità» di raggiungere un accordo di pace sulla guerra scatenatasi per l'invasione russa prima delle elezioni di Midterm negli Usa, previste a novembre: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a Sky News.

Keystone-SDA

27.02.2026, 15:30

27.02.2026, 15:43

«Credo che abbiamo una possibilità. Detto tra noi, quello che penso davvero del prossimo anno... dipende da questi mesi, se avremo la possibilità di finire la guerra prima dell'autunno. Prima delle elezioni, elezioni importanti e influenti negli Stati Uniti. Se sarà possibile raggiungere la pace, avremo – ora abbiamo – questa finestra», ha detto il leader ucraino in parole riportate dal sito dell'emittente.

Zelensky, riferisce in aggiunta Sky News, ha anche ribadito di essere «pronto» a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per sostenere colloqui di pace, ma partendo dalla posizione di «non voler cedere» territori a Mosca.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Tram deraglia a Milano: un morto e diversi feriti
Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato

Altre notizie

Medio Oriente. Corte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong

Medio OrienteCorte Suprema israeliana mette in stand-by rle estrizioni per le Ong

Bilancio pesante. Tram deraglia a Milano: un morto e diversi feriti

Bilancio pesanteTram deraglia a Milano: un morto e diversi feriti

Trump protetto dai suoi?. Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato

Trump protetto dai suoi?Tra indagini per omicidio, CIA e FBI, ecco i punti che dimostrano che il caso Epstein puzza di bruciato