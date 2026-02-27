Il presidente ucriano Volodymyr Zelensky. (foto d'archivio) Keystone

L'Ucraina vede una «possibilità» di raggiungere un accordo di pace sulla guerra scatenatasi per l'invasione russa prima delle elezioni di Midterm negli Usa, previste a novembre: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a Sky News.

Keystone-SDA SDA

«Credo che abbiamo una possibilità. Detto tra noi, quello che penso davvero del prossimo anno... dipende da questi mesi, se avremo la possibilità di finire la guerra prima dell'autunno. Prima delle elezioni, elezioni importanti e influenti negli Stati Uniti. Se sarà possibile raggiungere la pace, avremo – ora abbiamo – questa finestra», ha detto il leader ucraino in parole riportate dal sito dell'emittente.

Zelensky, riferisce in aggiunta Sky News, ha anche ribadito di essere «pronto» a incontrare il presidente russo Vladimir Putin per sostenere colloqui di pace, ma partendo dalla posizione di «non voler cedere» territori a Mosca.