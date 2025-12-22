  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky: «Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale»

SDA

22.12.2025 - 19:17

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non spera in una tregua natalizia.
Keystone

La Russia potrebbe ricorrere ad attacchi massicci contro l'Ucraina durante il periodo natalizio: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un incontro con i diplomatici, secondo quanto riporta Rbc Ukraine.

Keystone-SDA

22.12.2025, 19:27

Secondo il presidente i segnali provenienti dalla Russia sono una forma di intimidazione alla quale l'Ucraina risponderà rafforzando i suoi sforzi di intelligence e le difese aeree.

«Quando la Russia afferma che non ci sarà un cessate il fuoco a Natale – afferma Zelensky – sta dicendo questo. È un modo per enfatizzare le minacce. Dopo tali segnali, ho chiesto che le nostre informazioni di intelligence fossero massimizzate in modo da comprendere chiaramente quello che potrà accadere».

Il capo dello Stato ucraino ha quindi sottolineato che Kiev sta valutando il rischio di attacchi specificamente nel periodo natalizio, poiché tali azioni sono in linea con le consuete pratiche dell'aggressore. E in questo contesto una questione chiave – ha spiegato – è quella del il rafforzamento della difesa aerea.

«Sappiamo che in questi giorni potrebbero effettuare attacchi massicci. Pertanto, la priorità numero uno è la difesa aerea: proteggere le nostre città, le nostre forze armate e le nostre comunità, soprattutto nei giorni 23, 24 e 25», ha concluso Zelensky, che ha esortato i civili a rimanere estremamente vigili durante le festività e a non ignorare i segnali di allarme. Perché, a suo dire, «il nemico non rispetta nulla, nemmeno le festività».

