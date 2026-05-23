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Guerra in Ucraina Zelensky: colpita fabbrica russa a 1700 km dal confine

SDA

23.5.2026 - 15:02

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Keystone

«Sono grato al Servizio di Sicurezza dell'Ucraina per aver colpito una delle importanti imprese militari-industriali della Russia. La distanza dal nostro confine è di 1700 chilometri – è nel territorio di Perm»: lo ha reso noto Volodymyr Zelensky su X.

Keystone-SDA

23.05.2026, 15:02

23.05.2026, 15:09

«Metafrax Chemicals è una componente importante dell'industria chimica russa. I prodotti dell'azienda riforniscono decine di altri impianti di produzione militare russi, inclusi quelli per aerei e droni, motori per missili ed esplosivi. Il processo produttivo nello stabilimento è ora stato interrotto», ha aggiunto il presidente ucraino.

Si tratta del secondo attacco a lunghissimo raggio nella profondità del territorio russo messo a segno nel giro di pochi giorni dalle forze armate ucraine. Lo stesso impianto era già stato colpito il 14 settembre dell'anno scorso.

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