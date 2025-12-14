  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ucraina Zelensky conferma: «A Berlino incontrerò gli inviati di Trump»

SDA

14.12.2025 - 10:04

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto d'archivio)
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato i suoi prossimi incontri con i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per giungere alla fine della guerra.

Keystone-SDA

14.12.2025, 10:04

14.12.2025, 10:10

«Ci stiamo preparando per gli incontri con la parte statunitense e i nostri amici europei nei prossimi giorni. Berlino ospiterà molti eventi», ha dichiarato nel suo discorso serale sulle Tv, citato dall'Ukrainska Pravda.

«Ci sarà un briefing del Segretario Umerov (capo del Consiglio nazionale di Difesa e Sicurezza ucraino, ndr) e del nostro team negoziale sugli incontri già svolti. Il generale Hnatov e i rappresentanti del settore della difesa e della sicurezza ucraino lavoreranno sui dettagli delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per gli ucraini. Allo stesso tempo, i funzionari del governo ucraino continuano i colloqui con gli Stati Uniti e l'Europa sulla reale ripresa dell'Ucraina e sul suo reale sviluppo dopo la guerra», ha dichiarato Zelensky.

«Ma soprattutto – ha proseguito il leader ucraino -, incontrerò gli inviati del presidente Trump e ci saranno anche incontri con i nostri partner europei, con molti leader, in merito alle basi della pace: un accordo politico per porre fine alla guerra.

«Stiamo lavorando per garantire che la pace per l'Ucraina sia dignitosa e per ottenere garanzie: una garanzia, soprattutto, che la Russia non tornerà in Ucraina per una terza invasione. Ringrazio tutti i partner che ci stanno aiutando, che stanno aiutando l'Ucraina. E in questi giorni a Berlino, lavoreremo nel modo più attivo e costruttivo possibile con chiunque possa realmente riportare l'accordo a termini normali», ha concluso Zelensky, nella citazione dell'Ukrainska Pravda.

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Sparatoria di massa a Bondi Beach, almeno 10 morti tra cui un presunto attentatore
Sabrina Ferilli replica alle voci sui 115mila euro spesi a Parigi in una settimana

La guerra in Ucraina

Tensioni. Mosca: «Presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset»

TensioniMosca: «Presto azioni di ritorsione contro il congelamento degli asset»

Ucraina. Kiev: «Un milione di famiglie senza luce dopo raid notturni russi»

UcrainaKiev: «Un milione di famiglie senza luce dopo raid notturni russi»

Guerra. L'inviato USA Witkoff a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei

GuerraL'inviato USA Witkoff a Berlino, incontra Zelensky e i leader europei

Altre notizie

Saltato il cessate il fuoco. Proseguono gli scontri al confine fra Thailandia e Cambogia

Saltato il cessate il fuocoProseguono gli scontri al confine fra Thailandia e Cambogia

Dopo l'attacco dell'Isis. Trump: «Vendicheremo l'uccisione dei tre americani in Siria»

Dopo l'attacco dell'IsisTrump: «Vendicheremo l'uccisione dei tre americani in Siria»

Bielorussia. Minsk libera 123 detenuti, anche il Nobel per la pace Bialiatski

BielorussiaMinsk libera 123 detenuti, anche il Nobel per la pace Bialiatski