Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. KEYSTONE

Dopo il tour che lo ha portato ad Atene, Parigi e Madrid, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, con il proposito di presentare nuove «soluzioni» per arrivare alla pace. Ma Mosca fa sapere che non invierà suoi rappresentanti ai colloqui, aspettando «informazioni su cosa si discuterà effettivamente».

Keystone-SDA SDA

Forse non è un caso che, proprio alla vigilia degli incontri, lo Stato maggiore ucraino abbia affermato di essere tornato ad usare dopo diversi mesi i missili americani Atacms, con una gittata fino a 300 chilometri, «per un attacco mirato contro strutture militari sul territorio russo».

Ciò che, ha aggiunto, conferma «l'incrollabile impegno dell'Ucraina nei confronti della propria sovranità».

La Polonia punta intanto il dito contro la Russia per i due episodi di sabotaggio ferroviario avvenuti nel fine settimana sul suo territorio. Il premier Donald Tusk, parlando in Parlamento, ha detto che gli autori sono «due cittadini ucraini che operano e collaborano da molto tempo con i servizi russi» e che dopo l'azione sarebbero fuggiti in Bielorussia.

«Sarebbe strano se non incolpassero prima la Russia, lì la russofobia prospera», ha risposto il Cremlino.

«Tornare a fare impegnare gli Stati Uniti negli sforzi di pace»

«Avvicinare con tutte le nostre forze la fine della guerra è la priorità assoluta dell'Ucraina», ha detto Zelensky parlando dei colloqui in programma in Turchia.

Significativa la presenza con il presidente ucraino e quello turco di Witkoff, che negli ultimi mesi ha incontrato più volte al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin.

Per il leader ucraino, ha detto all'agenzia Afp un funzionario di Kiev, è di primaria importanza «tornare a fare impegnare gli Stati Uniti negli sforzi di pace».

Dalla Spagna 615 milioni di euro in aiuti

Dovrebbe trattarsi dunque di una messa a punto delle iniziative sia con gli Usa sia con la parte turca, che ha finora organizzato e ospitato, a Istanbul, le sole tornate di negoziati tra delegazioni ucraina e russa. Ma ancora non si parla di ripresa di trattative dirette tra Kiev e Mosca.

«Per ora questi contatti si svolgono senza la partecipazione russa», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che «al momento non ci sono piani concreti» per nuovi contatti fra Putin e Witkoff dopo i colloqui in Turchia.

Zelensky, che a Parigi aveva incassato una lettera d'intenti che promette futuri accordi sulla fornitura di armi francesi, compresi fino a 100 caccia Rafale, a Madrid ha ottenuto un nuovo stanziamento per aiuti militari da 615 milioni di euro (circa 569 milioni di franchi) da parte del premier Pedro Sanchez.

Mosca rafforza la sua forza nucleare

Putin, invece, ha partecipato in collegamento video alla cerimonia per la posa della chiglia del nuovo rompighiaccio a propulsione nucleare Stalingrad, durante la quale ha messo in chiaro che la Russia intende «rafforzare costantemente» le sue posizioni nell'Artico e ha definito «storici» gli obiettivi che il Paese si pone in questa regione.

«È necessario... garantire lo sviluppo del promettente corridoio di trasporto artico da San Pietroburgo a Vladivostok», ha affermato il leader del Cremlino, che più tardi ha ricevuto il premier cinese, Li Qiang.

La situazione sul campo

Sul terreno in Ucraina, la televisione pubblica Suspilne ha detto che i suoi uffici nella regione di Dnipropetrovsk e quelli della radio Dnipro sono stati colpiti e danneggiati in un attacco di droni russi.

Mentre nella notte tra lunedì e martedì una ragazza di 17 anni è morta e altre nove persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione.

Nella parte dell'oblast di Donetsk occupata dai russi, invece, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in seguito a una «attacco senza precedenti» ucraino a due centrali termoelettriche che ha lasciato oltre il 65 per cento della popolazione senza luce.

Il ministero della Difesa russo, infine, ha rivendicato la conquista di altri due villaggi dell'Ucraina orientale: Nechaivka, nella regione di Dnipropetrovsk, e Tseghelne, in quella di Kharkiv.