La Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha incontrato questa sera a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Keystone

Volodymyr Zelensky emerge dopo un'ora di bilaterale a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, al termine di una giornata piena d'incontri iniziata alla base militare di Ramstein, in Germania.

«Sono profondamente grato all'Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno: insieme possiamo avvicinare una pace giusta», ha dichiarato questa sera Zelensky.

E domani sarà la volta del capo dello Stato della vicina Penisola, Sergio Mattarella. Avrebbe dovuto incontrare anche Joe Biden, ma il presidente USA ha annullato il viaggio all'ultimo minuto a causa degli incendi a Los Angeles.

Meloni lo ha tranquillizzato, ribadendo «il sostegno a 360 gradi che l'Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell'Ucraina».

Il ciclone-Trump si sta per abbattere sull'Europa, sulla NATO, sul mondo interno, e nessuno più di Zelensky rischia di esserne travolto. «Sto facendo del mio meglio per porre fine a questa guerra con dignità, per l'Ucraina e per tutta l'Europa, entro quest'anno», ha giurato a Ramstein in occasione dell'ultima riunione del Gruppo di Contatto – a trazione USA – dell'epoca Biden. Poi sarà un salto nel buio.

Non è neppure chiaro cosa sarà di questa sorta di Lega per Kiev – copyright del capo del Pentagono Lloyd Austin, che il gruppo l'ha fondato – dato che Trump potrebbe silurarlo. «Non voglio commentare sui passi che prenderà la prossima amministrazione», ha affermato con garbo Austin in conferenza stampa.

Vertice a Ramstein

Il mini-vertice, alla presenza dei ministri della difesa di circa 50 Paesi (ma quelli che contano davvero sono gli alleati della NATO) nonché del segretario generale dell'Alleanza e dell'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, serviva per dare l'ultima spinta certa alle forze armate ucraine, impegnate in una delicatissima fase del conflitto, tra morale basso (fioccano le diserzioni), territori persi nel Donbass, sortite avventurose nel Kursk e ordinari bombardamenti russi nelle città (almeno 19 civili morti nelle ultime 24 ore).

Il sentiero tra conflitto e negoziato è strettissimo e a Ramstein è rispuntato il tema delle truppe occidentali schierate in Ucraina. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato Zelensky – è trovare quanti più strumenti possibili per costringere la Russia alla pace e credo che il dispiegamento di contingenti dei partner sarebbe uno dei migliori strumenti».

Nuovi pacchetti di aiuti per Kiev

Gli alleati non si sono presentati a mani vuote. Gli Usa hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 500 milioni di dollari che comprende anche missili per la difesa aerea. Londra invece fornirà nell'arco del 2025 – in collaborazione con la Lettonia e gli altri compagni della coalizione apposita – ben 30mila droni di tipo FPV.

«Questi droni all'avanguardia aiuteranno l'Ucraina a combattere l'aggressione russa, consentendo alle forze armate di manovrare oltre le difese aeree russe per colpire le postazioni nemiche e i veicoli corazzati», ha spiegato il ministero della difesa britannico.

Zelensky ha incoraggiato gli alleati a investire in Ucraina proprio per la localizzazione della produzione dei droni – «vogliamo fabbricarne un numero record» – e ha lasciato intendere di star negoziando con gli Usa pure per la localizzazione di certe difese aeree. Ma qui, come al solito, del futuro «non v'è certezza».

L'incoraggiamento di Mark Rutte

«Siamo qui oggi per essere sicuri che l'Ucraina abbia ciò che le serve in termini di equipaggiamento e addestramento per prolungare la battaglia e prevalere», ha suonato la carica il segretario generale della Nato Mark Rutte, che avrebbe dovuto poi visitare il Quartier Generale alleato per l'assistenza alla sicurezza e l'addestramento dell'Ucraina (Nsatu) a Wiesbaden – creato appositamente per mitigare un eventuale disimpegno di Trump dal Gruppo di Contatto – ma poi è stato costretto a cancellare il viaggio.

«La Russia – ha aggiunto Rutte – vuole naturalmente prendere l'Ucraina ma in ballo non c'è solo l'Ucraina: il mondo sta guardando e alla fine conterà molto, dato il contesto geopolitico, se Kiev avrà un buon accordo, quando deciderà di entrare nei negoziati, oppure no». Ecco perché è cruciale che la pace non sia una capitolazione.