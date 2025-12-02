GuerraZelensky dalla presidente pacifista Connolly: «Grati all'Irlanda»
SDA
2.12.2025 - 13:58
«Gratitudine all'Irlanda per il sostegno incrollabile» dato all'Ucraina durante «la lotta contro l'aggressione russa» è stata espressa oggi dal presidente Volodymyr Zelensky a Dublino durante il ricevimento ufficiale dalla presidente irlandese Catherine Connolly.
Keystone-SDA
02.12.2025, 13:58
02.12.2025, 14:12
SDA
Lo riporta la Bbc britannica, dopo che Zelensky è stato accolto assieme alla moglie Olena da Connolly, esponente pacifista della sinistra anti Nato sull'isola.
Il presidente ucraino ha avuto in mattinata pure un vertice con il premier di centro-destra della Repubblica, Micheal Martin, e uno a margine con il capo negoziatore di Kiev, Rustam Umerov: incontrato faccia a faccia, sempre a Dublino, di ritorno dalle ultime trattative negli Usa.
Zelensky è atteso più tardi da un intervento al Parlamento dell'Irlanda, riunito per l'occasione a Camere riunite. Intanto il governo Martin ha tenuto un consiglio dei ministri straordinario durante il quale ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev che prevede equipaggiamenti militari «non letali» per 100 milioni di euro e sostegno finanziario per far fronte alla crisi energetica pari a ulteriori 25 milioni.