Guerra Zelensky dalla presidente pacifista Connolly: «Grati all'Irlanda»

SDA

2.12.2025 - 13:58

Zelensky, con la moglie Olena, all'arrivo a Dublino.
Zelensky, con la moglie Olena, all'arrivo a Dublino.
Keystone

«Gratitudine all'Irlanda per il sostegno incrollabile» dato all'Ucraina durante «la lotta contro l'aggressione russa» è stata espressa oggi dal presidente Volodymyr Zelensky a Dublino durante il ricevimento ufficiale dalla presidente irlandese Catherine Connolly.

Keystone-SDA

02.12.2025, 13:58

02.12.2025, 14:12

Lo riporta la Bbc britannica, dopo che Zelensky è stato accolto assieme alla moglie Olena da Connolly, esponente pacifista della sinistra anti Nato sull'isola.

Il presidente ucraino ha avuto in mattinata pure un vertice con il premier di centro-destra della Repubblica, Micheal Martin, e uno a margine con il capo negoziatore di Kiev, Rustam Umerov: incontrato faccia a faccia, sempre a Dublino, di ritorno dalle ultime trattative negli Usa.

Zelensky è atteso più tardi da un intervento al Parlamento dell'Irlanda, riunito per l'occasione a Camere riunite. Intanto il governo Martin ha tenuto un consiglio dei ministri straordinario durante il quale ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev che prevede equipaggiamenti militari «non letali» per 100 milioni di euro e sostegno finanziario per far fronte alla crisi energetica pari a ulteriori 25 milioni.

