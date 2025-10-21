  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky e i leader dell'UE: «I confini non si cambiano con la forza»

SDA

21.10.2025 - 10:31

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky (foto d'archivio)
Keystone

«Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, che il popolo ucraino merita». Lo dichiarano in un join statement i vertici Ue, Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Francia, Italia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Polonia e Germania.

«Sosteniamo – proseguono – con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza dei negoziati. Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza».

«Le tattiche dilatorie della Russia hanno dimostrato più volte che l'Ucraina è l'unica parte seriamente intenzionata a raggiungere la pace. È sotto gli occhi di tutti che Putin continua a scegliere la violenza e la distruzione. È quindi chiaro che l'Ucraina deve trovarsi nella posizione più forte possibile, prima, durante e dopo qualsiasi cessate il fuoco. Dobbiamo aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa, finché Putin non sarà pronto a fare pace. Stiamo elaborando misure per utilizzare appieno il valore dei beni sovrani russi immobilizzati, in modo che l'Ucraina disponga delle risorse di cui ha bisogno», si legge nella dichiarazione congiunta firmata da Zelensky, Meloni, Starmer, Macron, Merz, Tusk, von der Leyen, Costa, Stubb e Frederiksen.

