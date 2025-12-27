Donald Trump continua a cercare la pace per il Medio Oriente e l'Ucraina. KEYSTONE

Donald Trump riceve Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno centro del mondo nei prossimi giorni.

Keystone-SDA SDA

Gli incontri mostrano la volontà del presidente di portare avanti la sua agenda di pace e compiere un ulteriore passo in avanti nella conquista dell'ambito premio Nobel, che gli è sfuggito quest'anno ma per il quale nutre speranze per il 2026.

Volodymyr Zelensky sarà ricevuto per la prima volta a Mar-a-Lago domenica. Un incontro – riportano i media americani – che indica che sono stati compiuti progressi verso la pace.

Trump nelle scorse settimane aveva infatti ripetuto più volte che non aveva senso incontrare Zelensky se la pace non fosse stata vicina. Ora l'incontro è in calendario e la speranza, considerata anche l'imprevedibilità di Trump, è che ci possa essere una svolta.

Ancora distanza con Netanyahu

Delicato anche l'incontro con Benjamin Netanyahu, in calendario lunedì. Il presidente preme per l'avvio della seconda fase dell'accordo di pace. La Casa Bianca punta a insediare al più presto un governo tecnocratico palestinese e una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, e potenzialmente convocare il Board of Peace in occasione del World Economic Forum di Davos in gennaio, al quale Trump parteciperà di persona.

Steve Witkoff e Jared Kushner stanno lavorando con l'Egitto, il Qatar e la Turchia per gettare le basi per la seconda fase dell'accordo, che prevede la consegna delle armi da parte di Hamas e il ritiro delle forze israeliane.

Netanyahu ha però espresso scetticismo sulle idee di Witkoff e Kushner e – secondo quanto riporta Axios – cercherà di convincere Trump a schierarsi dalla sua parte.